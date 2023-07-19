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Новости спорта Футбол Лига чемпионов

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"Динамо" против "Астаны": что ждет чемпионов Казахстана в случае победы или поражения

"Динамо" против "Астаны": что ждет чемпионов Казахстана в случае победы или поражения
©ФК "Астана"

Сегодня, 19 июля, "Астана" сыграет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с тбилисским "Динамо". Встреча в Грузии определит, в каком еврокубковом турнире продолжит свой путь действующий чемпион Казахстана. Корреспондент Vesti.kz еще раз обозначает два пути, которые доступны для "Астаны" по итогам второго матча с клубом из Грузии.

Первый матч между "Астаной" и "Динамо" завершился ничьей (1:1), и теперь команде Григория Бабаяна нужно решать все вопросы по выходу во второй раунд квалификации Лиги чемпионов уже на гостевой арене.

Но даже неудача не оставит сине-желтых за бортом еврокубков, поэтому вариантов есть два, и даже худший из них, предусматривающий вылет из Лиги чемпионов, нельзя назвать катастрофой.

Вариант первый: Лига чемпионов и мощное противостояние с топовым соперником

Если "Астана" пройдет "Динамо", то окажется во втором отборочном раунде главного континентального турнира. Там победителя казахстанско-грузинской пары уже ждет флагман хорватского футбола - загребское "Динамо". Этот клуб в воскресенье завоевал Суперкубок Хорватии, а теперь собирается в шестой раз подряд пробиться в групповую стадию еврокубков.

В сезоне-2018/19 "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов прошло как раз "Астану" - 3:0 (1:0, 2:0), и в итоге пробилось в группу Лиги Европы, где добралось до 1/8 финала. Спустя год они сыграли в группе Лиги чемпионов, разгромив "Аталанту" и дважды отобрав очки у донецкого "Шахтера". В кампании-2020/21 клуб выступал в Лиге Европы, где добрался до четвертьфинала (пройдя в 1/8 финала "Тоттенхэм"), проиграв лишь будущему триумфатору турнира - "Вильярреалу".

В прошлом году загребский клуб был остановлен в раунде плей-офф (1/16 финала) Лиги Европы, уступив "Севилье". А в последнем сезоне "Динамо" довольствовалось лишь участием в группе Лиги чемпионов, без весенней части еврокубков. Но и в группе хорваты зарекомендовали себя неплохо, обыграв "Челси" и сыграв вничью с "Ред Буллом" из Зальцбурга.

В общем, "Динамо" - мощный еврокубковый боец, который не привык останавливаться на ранних этапах квалификации. Практически ежегодно они продают своих молодых звезд, о чем свидетельствуют переходы испанца Дани Ольмо (за 29 миллионов евро) и защитника Йошко Гвардиола (18,8 миллиона) в "РБ Лейпциг" в последние годы. Сейчас их трансферная стоимость выросла до 40 и 75 миллионов соответственно.

Поэтому жеребьевка не особо пощадила "Астану" или тбилисское "Динамо", но в любом случае проход во второй квалификационный раунд - большой плюс для любой из этих команд. Ведь даже в случае вылета на этой стадии коллектив попадет в третий раунд квалификации Лиги Европы, а там при поражении светит еще и финальный раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Много подушек безопасности, и об этом мы более подробно рассказывали здесь.

Вариант второй: мгновенный спуск в Лигу конференций и отсутствие права на ошибку

Если "Астане" не удастся пройти грузинских соперников, то столичный клуб сразу же отправится во второй квалификационный раунд Лиги конференций (да, минуя Лигу Европы). Уже известно, с кем сыграет проигравший из пары "Астана" - "Динамо" на этой стадии. Соперником станет клуб из Мальты "Хамрун Спартанс"

Эта команда тоже начинала евросезон в Лиге чемпионов, но по сумме двух матчей в первом раунде квалификации была разгромлена "Маккаби" из Хайфы (Израиль) - 1:6 (0:4, 1:2). Девятикратные чемпионы Мальты проводят свой десятый сезон в еврокубках. Первый из них датирован кампанией-1983/84.

В прошлом году они впервые за 30 лет вернулись в еврокубки и едва не вышли в групповую стадию! Команда стартовала в Лиге конференций и попутно выбила армянский "Алашкерт" (общий счет - 4:2), боснийский "Вележ" - 2:0 и болгарский "Левски" Станимира Стойлова - 2:2 (4:1 - по пенальти). Лишь в финале отборочного цикла "Хамрун" был выбит сербским "Партизаном" - 4:7 (1:4, 3:3). 

В составе этого скромного клуба есть футболист сборной Черногории, а также экс-игроки юношеских и молодежных сборных Сербии, Хорватии и Болгарии. Поэтому лишь на первый взгляд кажется, что "Хамрун" не может быть угрозой для команд из более сильных чемпионатов. Этот миф мальтийская команда развеяла еще в прошлом году.

Если "Астана" вылетит в Лигу конференций, то выбора больше не будет. Дальше нужно будет проходить каждого соперника в квалификации (их три), чтобы пробиться в группу. Любая же неудача выбьет клуб из еврокубков сезона-2023/24. 

Напомним, что сегодняшний матч между тбилисским "Динамо" и "Астаной" начнется в 22:00 по времени Астаны. 

Прямая трансляция матча "Динамо" - "Астана" в Лиге чемпионов

Фото: ФК "Астана" (1,5), ФК "Динамо Загреб" (2), ФК "РБ Лейпциг" (3), Times of Malta (4)©️

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Футбол Лига чемпионов Лига конференций Астана ФК Грузия Казахстан Бабаян Григорий Мальта Хорватия Лига Европы Шахтер Донецк Тоттенхэм Севилья Челси РБ Лейпциг Стойлов Станимир

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