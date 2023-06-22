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Новости спорта Футбол Лига чемпионов

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Шанс по примеру "Кайрата". В чем важность противостояния "Астаны" и "Динамо" в Лиге чемпионов

Шанс по примеру "Кайрата". В чем важность противостояния "Астаны" и "Динамо" в Лиге чемпионов
©ФК "Астана"

Новый евросезон в Казахстане откроет столичная "Астана". Семикратные чемпионы страны начнут свой путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, где их ждет противостояние с "Динамо" из Тбилиси. Уже известно, с кем сыграет команда дальше, как в случае победы над грузинами, так и в случае поражения. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему самой важной еврокубковой дуэлью лета для казахстанских фанатов должно стать соперничество "Астаны" и "Динамо".

Называя противостояние чемпионов Казахстана и Грузии важнейшей дуэлью этого лета, мы подразумеваем не уровень соперника и не потенциальный уровень зрелищности, а дальнейшие шансы и перспективы казахстанского клуба пробиться в групповую стадию еврокубков. 

Понятно, что кроме "Астаны" в еврокубках сыграют еще три казахстанских клуба - "Актобе", "Тобол" и "Ордабасы". Однако все они примут участие в Лиге конференций, где права на ошибку у команд не будет. Конкуренция в квалификации в последние годы очень серьезная, поэтому с уверенностью говорить, что кому-то из трех клубов удастся добраться до группы очень сложно. И это при всем нашем желании.

Как известно, последний раз казахстанский клуб играл в группе еврокубков в 2021-м, когда "Кайрат" пробился в Лигу конференций. Тогда, на правах чемпионов страны, алматинцы начинали квалификацию в Лиге чемпионов, где дошли до второго раунда. Оттуда клуб вылетел в третий раунд Лиги Европы, а после оказался в раунде плей-офф Лиги конференций. Даже две неудачи подряд в отборочном цикле (второй раунд ЛЧ, третий раунд ЛЕ - Прим. автора) не лишили "Кайрат" возможности сыграть в группе. 

Поэтому, начиная с Лиги чемпионов, оказаться в групповой стадии в конечном итоге куда проще. Но и тут есть свои нюансы. Если "Астана" проиграет в первом раунде квалификации Лиги чемпионов, то вылетит не в Лигу Европы, а сразу в Лигу конференций. В случае вылета в третий по значимости евротурнир, "Астане" придется выиграть три противостояния подряд, чтобы пробиться в группу. 

Поэтому важнее всего для столичных будет пройти первого соперника по Лиге чемпионов - тбилисское "Динамо". Тогда "Астана" сможет пробиться во второй раунд, где встретится с еврокубковым гигантом из Хорватии - загребским "Динамо". Пройти этого соперника будет просто фантастическим достижением. Но если "Астане" не удастся сделать этого, то команда вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы. И даже в случае неудачи там у "Астаны" еще будет шанс в финальном раунде квалификации Лиги конференций. Именно по такому пути прошел "Кайрат" два года назад.

Если среди вас есть те, кто путается в еврокубковых алгоритмах квалификации, то можете сохранить себе эту методичку. На ней мы указали все возможные пути "Астаны" к группе еврокубковых турниров:

Поддерживать казахстанские клубы и верить в их успехи, безусловно, необходимо. Но факт остается фактом: куда больше шансов гарантировать себе евроосень есть у клуба, начинающего с квалификации Лиги чемпионов, то есть у чемпиона страны. Потому что в таком случае у команды есть право на ошибку, и даже не на одну (если пройти во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов).

Поэтому противостояние с "Динамо" из Тбилиси будет крайне важным для всего отечественного футбола. Если "Астана" пройдет дальше, то у клуба будет сразу две "подушки безопасности" в квалификации - даже в случае поражений в Лиге чемпионов и Лиги Европы будет шанс зацепиться за Лигу конференций. У других трех клубов нет ни одной возможности для проигрыша, ведь в таком случае они сразу останутся без еврокубков.

Напомним, что первый матч между "Астаной" и "Динамо" пройдет 11/12 июля в столице Казахстана, а ответная встреча запланирована на 18/19 июля в Грузии.

Фото: ФК "Астана", Vesti.kz©️

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Метки:
Футбол Лига чемпионов Астана ФК Казахстан Грузия Лига Европы Лига конференций

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