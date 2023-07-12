Сенсацией завершился матч "Астаны" в Лиге чемпионов

"Астана" провела первый матч в квалификации Лиги чемпионов сезона-2023/24, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Астана Арене" против тбилисского "Динамо" завершилась вничью - 1:1. На 11-й минуте "Астана" открыла счет после точного удара Абата Аймбетова. В дальнейшем чемпион Казахстана уверенно доминировал, но развить преимущество не сумел.

В свою очередь, гости во втором тайме сумели реализовать один из немногих шансов. На 57-й минуте полузащитник "Динамо" Габриэль Сигуа сумел сравнять счет, который до конца игры не изменился.

Напомним, что ответный матч состоится в Грузии 19 июля. Победитель этого противостояния в следующей стадии сыграет с загребским "Динамо" (Хорватия).

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ