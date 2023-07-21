В драматичном противостоянии определился соперник "Актобе" по Лиге конференций

Определился соперник "Актобе" по второму квалификационному раунду Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Красно-белые" стартуют в турнире противостоянием с грузинским "Торпедо" (Кутаиси). Первая игра пройдет 27 июля в Грузии, а ответная 3 августа - в Актобе.
Грузинский клуб в первом раунде встречался с боснийским "Сараево". В первом матче в Кутаиси команды сыграли вничью - 2:2. В ответной встрече боснийский клуб, считавшийся фаворитом, вел со счетом 1:0, но грузины на 92-й минуте сумели восстановить равновесие.
В серии пенальти "Торпедо" оказалось сильнее.
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