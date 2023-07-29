Super Bol - QJ League. Онлайн-трансляция

На "Астана Арене" стартовал финальный матч в рамках проекта Super Bol. Участники проекта играют против сборной игроков QJ League, передают Vesti.kz.

В прямом эфире матч можно посмотреть в окне ниже или по ссылке.

Кроме того, трансляцию проводит телеканал Qazsport.

Окажутся ли счастливчики текущего сезона проекта Super Bol в больших профессиональных клубах Казахстана или других стран - зависит в первую очередь от них самих. Они уже проделали большой путь, выиграв огромную конкуренцию у ряда таких же обычных парней со всего Казахстана. И теперь они вышли на финишную прямую, где должны будут проявить себя наилучшим образом на главном стадионе страны на глазах у звезд футбола, скаутов больших клубов и болельщиков.

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На игре присутствуют скауты больших клубов Европы и звезды мирового футбола. Хедлайнерами на матче выступят группа Ирина Кайратовна и De lacure & Mulana.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

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