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От игр в бетонных "коробках" до грандиозного матча со звездами футбола - Super Bol учит мечтать и верить

От игр в бетонных "коробках" до грандиозного матча со звездами футбола - Super Bol учит мечтать и верить
©Super Bol

Уже в эту субботу, 29 июля, в Астане пройдет футбольный матч с уникальной вывеской. Друг с другом сыграют лучшие представители двух популярных казахстанских проектов - Super Bol и QJ League. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей игре и ее значимости.

Начнем с того, что такое Super Bol и QJ League. О телевизионном проекте Super Bol футбольные болельщики Казахстана знают еще с прошлого года. Вот уже второй год подряд молодые парни, которые еще вчера играли во дворах, бетонных "коробках" или где-либо еще, получают возможность проявить себя на самом высоком профессиональном уровне.

В этом году отбор для участия в проекте прошли свыше 16 тысяч футболистов-любителей из 14 регионов Казахстана. И лишь 50 из них были отобраны в окончательный список. Счастливчики отправились на лучшую футбольную базу страны, принадлежащую алматинскому "Кайрату", и именно там улучшали свои навыки под руководством опытных наставников. Попасть в список 50 - это полдела, ведь нужно еще доказать свою состоятельность на месте и оказаться в списке избранных.

Что касается QJ League, то это новый турнир для отечественного спорта. 12 юношеских команд профессиональных клубов выступают в рамках чемпионата со стандартами, которые свойственны топовым лигам мира. 22 тура в сезоне, матчи дома и на выезде, оплачиваемые перелеты и проживание, трансляции всех игр на нескольких платформах, различные активности в соцсетях, флеш-интервью и пресс-конференции и, что самое главное, антураж на трибунах стадионов. Парням, которым всего по 16-17 лет, необходимо было привыкнуть к этой новой реальности, но теперь они полностью освоились.

И вот, 29 июля, самородки из второго сезона Super Bol сыграют с самыми эффективными соперниками из команд QJ League. У каждого футболиста будет запредельная мотивация, ведь за их игрой будут наблюдать скауты английского "Фулхэма", московских ЦСКА и "Спартака", и еще ряда клубов из Европы и ближнего зарубежья.

Кроме того, матч обслужит судейская бригада во главе с небезызвестным Равшаном Ирматовым - топовым рефери из Узбекистана, который отработал 11 матчей в финальной стадии чемпионатов мира (2010, 2014, 2018). Это по сей день является рекордным показателем для судей, когда-либо работавших на мировых первенствах.

Кроме того, сообщалось о прибытии звезд футбола на этот матч. Пока организаторы обходятся без подробностей и придерживают интригу. Но для игроков это большой вызов, вне зависимости от того, какая именно звезда окажется на трибунах "Астана Арены" в эту субботу.

Окажутся ли счастливчики текущего сезона проекта Super Bol в больших профессиональных клубах Казахстана или других стран - зависит в первую очередь от них самих. Они уже проделали большой путь, выиграв огромную конкуренцию у ряда таких же обычных парней со всего Казахстана. И теперь они вышли на финишную прямую, где должны будут проявить себя наилучшим образом на главном стадионе страны на глазах у звезд футбола, скаутов больших клубов и болельщиков.

Зрителей ожидается немало, и работа в этом направлении проделана соответствующая. Тех, кто приобрел билеты на посещение игры между Super Bol и QJ League, ожидает много интересного на "Астана Арене". В частности, там выступит популярная группа "Ирина Кайратовна", а еще для зрителей организуют розыгрыш ценных призов.

Матч между командами пройдет в субботу, 29 июля, и начнется в 20:00 по столичному времени. Его в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, а билеты вы можете приобрести по этой ссылке.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

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Метки:
Футбол Казахстан Кайрат ФК ЦСКА Спартак Москва

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