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Когда футбол дает второй шанс: вдохновляющая история парня из села

Когда футбол дает второй шанс: вдохновляющая история парня из села
©instagram.com/superbol.kz

В 2022 году мечта 22-летнего парня из села Майтобе - стать звездой большого футбола - разбилась о суровую реальность: клуб, в котором он выступал, прекратил свое существование. Спустя год Еркебулан Турсынбай прошел отбор из 16 тысяч человек, а затем и вовсе стал капитаном и лидером футбольной команды Super Bol.

Впереди - финальный матч сезона в реалити-шоу, на котором будут присутствовать скауты больших клубов Европы и звезды мирового футбола. В распоряжении Еркебулана будут 90 минут, чтобы доказать им - он способен играть на высоком профессиональном уровне и защищать цвета топ-клуба, а может даже и национальной сборной. Подробнее - в материале Tengri Sport.

Его дорога в футбол началась лишь в 17-летнем возрасте. До этого времени он "убивал" свою обувь на грунтовых полях родного поселка Майтобе в Жамбылской области.

"В "Тараз" я пришел сам, не было никаких скаутов. Смотрел на людей, которые там тренируются, загорелся желанием. Футбол - это моя жизнь. У меня не было школы, поэтому мне очень сильно помогал мой первый тренер Фархат Мирсалимбаев.

Также моему становлению способствовал мой друг Абылай Махметалы. Он поднимал меня в 6 утра на тренировки, в обед мы проводили еще одну, а по вечерам тренировались с командой. Для того чтобы стать профессионалом, нужна дисциплина. Как говорится, терпение и труд все перетрут", - делится Еркебулан.


instagram.com/superbol.kz

В 2020 Еркебулан дебютировал во Второй лиге за дубль "Тараза", а в прошлом году провел 18 матчей за "Игилик" в Первой лиге.

"Не могу передать эмоции, которые я испытал, когда меня впервые включили в молодежку. Во втором и третьем дивизионе сложнее, но мне очень помогали более опытные товарищи по команде и друзья.

Могу сказать на своем опыте, что Первая лига отстает от КПЛ лишь на 20-30 процентов. Там много сильных футболистов с опытом игры в высшей футбольной лиге Казахстана. Все команды Первой лиги мечтают пробиться в главный турнир страны - КПЛ - и отдают все силы на поле. Наш "Игилик" не был исключением...", - рассказывает юноша.

После окончания сезона-2022 футбольный клуб "Игилик" прекратил свое существование. Это стало настоящим ударом для Еркебулана. Спустя год реалити-шоу Super Bol подарило парню еще один шанс побороться за мечту - играть на самом высоком уровне.

"О Super Bol я узнал в прошлом году. Многие финалисты проекта получили профессиональные контракты, поэтому я тоже решил попробовать свои силы. Пройти в финальную часть было не так сложно, но меня что-то смущало. Верил в свои силы, но мне было страшно из-за количества участников - сложно отобраться из 16 тысяч человек.

Здесь очень сильный тренерский штаб, изначально боялся работать с таким именитым тренером, как Евгений Яровенко. Думаю, что многие мечтают поработать с ним. Я - не исключение", - говорит вдохновленный футболист.

В проекте сразу же заметили взрывную скорость, хорошую технику и дриблинг Еркебулана, также тренерский штаб отмечает его поставленный удар с правой ноги. Богатый опыт выступлений позволил ему стать лидером и капитаном команды.

"Мечта - построить футбольную карьеру - разрывает меня изнутри. Впереди финал. Главная цель - поиграть за границей. Опыт и натренированное терпение - мои главные товарищи сегодня. Хочу проявить себя в финале, дальше готов вернуться в Первую лигу, затем хочу попасть в Премьер лигу (КПЛ), а затем планирую уехать набираться опыта за границей. Ну и главная цель - защищать цвета национальной сборной по футболу", - подытожил он.

Напомним, финальный матч в рамках проекта Super Bol пройдет 29 июля на стадионе "Астана-Арена" против сборной игроков QJ League. Болельщиков ждут сюрпризы и развлекательная шоу-программа, которая начнется в 18:30. Сам матч стартует в 20:00.

Игру посетят скауты больших клубов Европы и звезды мирового футбола. Хедлайнерами на матче выступят группа Ирина Кайратовна и De lacure & Mulana.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

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