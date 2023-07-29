Легендарный арбитр оценил успехи сборной Казахстана по футболу

Рекордсмен чемпионатов мира, легендарный экс-арбитр Равшан Ирматов оценил последние успехи сборной Казахстана по футболу, а также высказался о значимости социального проекта Super Bol, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Равшан Ирматов - 45-летний судья из Узбекистана, имеющий впечатляющую карьеру футбольного арбитра. Он был судьей на 11 матчах чемпионатов мира, что является мировым рекордом.

Его профессионализм и мастерство были признаны ФИФА, которая в 2013 году включила его в список десяти лучших арбитров мира. Более того, в 2015 году Равшан Ирматов был удостоен престижной награды Globe Soccer Awards, став лучшим футбольным судьей года. В 2019 году он объявил о завершении карьеры, а в марте 2023 года стал замглавы судейского комитета Азиатской футбольной конфедерации.



©РИА Новости/Григорий Соколов

В Астану Ирматов прилетел, чтобы вместе с другими звездами мирового футбола посмотреть финальный матч сезона в реалити-шоу Super Bol, который пройдет на "Астана арене".

"Super Bol дает возможность и надежду молодым людям, у которых есть мечта стать футболистом. Через такие социально-футбольные проекты и уличный футбол ребята показывают, на что они способны. Так их замечают. Такие проекты очень важны, о казахстанском проекте сейчас говорят во многих странах", - говорит он.

Также экс-рефери высказался о последних успехах сборной Казахстана по футболу.

"В Узбекистане мы следим и радуемся успехам наших братьев-соседей, за результатами сборной Казахстана на Евро-2024. Желаем, чтобы Казахстан пробился в финальный раунд соревнования. Результаты приходят неспроста. Видно, что федерация футбола и казахская футбольная общественность, объединившись, стараются, чтобы футбол развивался и достигал новых высот", - отметил он.



©РИА Новости/Михаил Сербин

Равшан Ирматов ответил на вопрос, почему тренды в футболе продолжают задавать Европа.

"Футбол в Европе и Южной Америке профессионально начали развивать раньше, чем на других континентах. Нельзя сбрасывать со счетов другие континенты, особенно сейчас, когда на чемпионате мира - 2022 в Катаре Марокко прорвалась в полуфинал и очень достойно выступили азиатские страны. Я думаю, что футбол в Африке и Азии развивается. КОНКАКАФ провел достойный турнир Gold Cup, где Мексика одержала победу, я внимательно следил за этим соревнованием. Сейчас футбол развивается везде, высокими темпами. Нельзя выделять кого-то отдельно, как это было раньше. Это время уже прошло, нет такого, что существует только Европа и Южная Америка, ЧМ-2022 тому пример, - заключил знаменитый теперь уже экс-судья.

Напомним, финальный матч в рамках проекта Super Bol пройдет 29 июля на стадионе "Астана-Арена". Финалисты проекта сыграют против сборной игроков QJ League. Болельщиков ждут сюрпризы и развлекательная шоу-программа, которая начнется в 18:30. Сам матч стартует в 20:00.

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Игру посетят скауты больших клубов Европы и звезды мирового футбола. Хедлайнерами на матче выступят группа Ирина Кайратовна и De lacure & Mulana.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

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