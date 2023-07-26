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Предельная мотивация: 15-летний парень пробивается в большой казахстанский футбол

Предельная мотивация: 15-летний парень пробивается в большой казахстанский футбол
©instagram.com/superbol.kz/

Проект Super Bol демонстрирует множество историй преодоления и крепкого духа. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как идет к мечте Гани Серенов - ему всего 15 лет, но его характер и качества выдают в нем настоящего спортсмена. 

В этом году отбор для участия в Super Bol превысил 16 тысяч футболистов-любителей, из них были отобраны лишь 50 в окончательный список. Серенов оказался в их числе, он самый молодой участник проекта. 

Упорству и амбициям Гани можно позавидовать. Он ходил на отбор проекта в прошлом году, но тогда в заветный список не попал. Серенов не оставил мечту, продолжил заниматься в частной футбольной школе и теперь претендует на "билет" в большой профессиональный футбол. 

Свою безграничную мотивацию Гани проявил и в разных ситуациях уже в рамках проекта. Будучи нападающим он без проблем переквалифицировался в защитника и проявил себя уже в этой позиции. Похоже, пример Бахтиера Зайнутдинова действует даже в таком возрасте, ведь универсализм в современном футболе очень ценная характеристика. 

Серенову 15 лет, но его действия как на поле, так и за его пределами отображают личность целостного и очень рассудительного человека. Руководители и тренеры проекта отмечают, что Гани играет зрело и хладнокровно. Также самое поведение и в быту, он не получил ни одного нарекания от тренерского штаба. 

Гани по-отечески поддерживают как самого молодого, хотя в игре он не избегает стыков и в частности, в контрольной игре с ФК "Иссык" произошел неприятный эпизод.

"Поскольку ему нет 16 лет, на проекте у него должен быть опекун, на кого оформлена доверенность. Оформили на меня. И тут он в матче столкнулся головами с соперником. Оба лежат на поле, кровь. У меня чуть сердце не остановилось. Но обошлось простым рассечением брови", - рассказал нам один из организаторов проекта. 

Вероятно, дисциплина и не по годам цельный образ личности сформировался у Гани с помощью мамы, которая является психологом. Кстати, эпизод с мамой Гани - один из самых трогательных моментов нынешнего сезона. Дело в том, что руководители проекта позволили маме Серенова встретиться с сыном во время сборов и этот момент вызвал очень теплую реакцию у всех окружающих. 

Серенов нацелен оказаться в "Кайрате". Он уже прочувствовал атмосферу алматинского клуба, поскольку финальный этап проекта проходит именно на базе алматинского клуба. 

Шансы Гани вполне осязаемы и в его пользу говорит в том числе возраст. У Серенова есть еще время для роста, но ему предстоит доказывать свою состоятельность с еще более высокой мотивацией, ведь сейчас "Кайрат" сконцентрировал в своих рядах значительную часть главных молодых талантов страны. 

При этом, простор для реализации у Серенова и остальных ребят в этом году очень высокий. Ведь за финальным матчем проекта этого сезона будут наблюдать скауты английского "Фулхэма", московских ЦСКА и "Спартака", и еще ряда клубов из Европы и ближнего зарубежья.

Решающая игра между командами Super Bol и QJ League пройдет на "Астана Арене" в ближайшую субботу, 29 июля. Матч начнется в 20:00 по столичному времени. Его в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, а билеты вы можете приобрести по этой ссылке.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

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Метки:
Футбол Казахстан Кайрат ФК

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