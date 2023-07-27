"Работал на стройке, а поле было в соседнем ауле". Легко ли стать футболистом в Казахстане

Они не искушены высокими зарплатами и дорогими машинами. В их сердцах все еще живет детская мечта оказаться на больших стадионах, но уже не в качестве болельщиков, а в роли лидеров своих команд.

Tengri Sport поговорил с капитаном социального футбольного проекта Super Bol Бекзатом Нуржаном о его нелегком пути к профессиональному контракту, детской мечте и работе с именитым тренером.

Сейчас 22-летний форвард Бекзат Нуржан является лучшим бомбардиром команды - за 7 матчей в реалити-шоу он забил 4 мяча. До 14 летнего возраста он занимался в футбольном центре "Ордабасы", но затем ушел оттуда. После чего судьба вновь привела его в футбольную "коробку".

"Я грезил игрой с самого детства. Мы с отцом смотрели футбол по телевизору, а затем он учил меня играть - я рос в погоне за мячом. В нашем районе не было ребят, которые горели футболом. Чтобы поиграть на поле, мне приходилось пешком идти в дальний аул, поэтому возвращался домой только ночью. Так мы и росли. Футбол навсегда останется для меня спортом номер один. В системе клуба "Ордабасы" я находился на протяжении одного года. Не могу сказать, почему я ушел. Возможно, мне не понравилась атмосфера в команде, может, было тяжело работать с тренерами. Тогда у меня не было другого выбора", - поделился нападающий.

От охранника до капитана команды

В последнее время Бекзат играл только в любительских командах и лигах. А до попадания в проект работал в охране на одном из крупных рынков Шымкента и разнорабочим на строительных площадках в Астане и Алматы.

"Нельзя сравнивать игру во дворах и выступления на больших стадионах уровня КПЛ. Это совершенно разный уровень. Сейчас в Казахстане появилась возможность попасть в профессионалы, не имея школы. В прошлом году выпускники Super Bol подписали 11 профессиональных контрактов. Мы верим, что сможем повторить их путь. Надеемся, что в этом году клубы подпишут больше игроков. До прихода в проект я работал охранником на большом рынке "Еркинай", выходил в ночную смену. Поэтому я все еще мечтаю проявлять себя на больших аренах нашей страны", - добавил юноша.

Спорт миллионов

Выходец из Шымкента объяснил свою привязанность к футболу. По словам Бекзата, он не сдался при первой же трудности. Поражение в первом сезоне замотивировало футболиста превратить мечту в цель.

"Футбол - спорт номер один во всем мире. Вся молодежь следит за ним, потому что это командная игра. Тут мы чувствуем радость побед и горечь поражений, а также неподдельные эмоции и азарт.

О Super Bol я узнал в прошлом году. Друзья отправляли мне публикации в Instagram, уговаривали попробовать свои силы. В Таразе я попал в финальную часть на стадионе "Жас-Кыран", но у меня не получилось заявить о себе. Не шла игра.

Тогда я пообещал себе, что приду в следующем году и сделаю все возможное. В этом году я воплотил свою цель в реальность, я прошел отбор в Таразе и Алмате. На стадионе "Кайрата" тренировочный процесс проходит превосходно. Это ведь одна из лучших баз. Здесь очень хороший персонал, все работают очень хорошо.

Я очень рад поработать с таким именитым тренером, он Олимпийский чемпион. Он очень хороший и сдержанный человек, смотрит на наше настроение. Могу сказать одним словом, он "супер-человек". Просто прекрасный", - описал Евгения Яровенко футболист.

В этом году отбор для участия в Super Bol превысил 16 тысяч футболистов-любителей, из них были отобраны лишь 50 в окончательный список.

Напомним, финальный матч в рамках проекта Super Bol пройдет 29 июля на стадионе "Астана-Арена" против сборной игроков QJ League. Болельщиков ждут сюрпризы и развлекательная шоу-программа, которая начнется в 18:30. Сам матч стартует в 20:00.

Также известно, что игру посетят скауты больших клубов Европы и звезды мирового футбола. Хедлайнерами на матче выступят группа Ирина Кайратовна и De Lacure & Mulana.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

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