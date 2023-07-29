Super Bol - QJ League. Как это было

На "Астана Арене" стартовал финальный матч в рамках проекта Super Bol. Участники проекта играют против сборной игроков QJ League, передают Vesti.kz.

В прямом эфире матч можно посмотреть в окне ниже.

Кроме того, матч показывает телеканал Qazsport.

Мы ведем текстовую трансляцию гранд-финала. Не забывайте обновлять страницу.

Финальный свисток. Итог матча - 1:6 в пользу QJ League.

Для Super Bol сегодня не так важна победа, сколько то, что молодые футболисты получили возможность проявить себя перед скаутами и тренерами команд из нашей страны и зарубежья.

92' - Аслан Габиден отличился голов в составе QJ League. 1:6.

90' - Две минуты добавлено к основному времени.

89' - QJ League забивают в ответной атаке. Счет - 1:5.

88' - ГОООООООЛ в ворота QJ League! Кожатаев. Счет - 1:4.

85' - Удар в упор от футболиста Super Bol! Вратарь QJ League спасает свои ворота.

Вот так болельщики поддерживают команду Super Bol.

75' - Ребята из Super Bol, кажется, не могут справиться с волнением от выступления на "Астана Арене". 0:4...

68' - Гол! Рамазан Багдат оформил дубль. QJ League ведут со счетом 0:3.

56' - Опасный штрафной в исполнении футболистов QJ League. К точности вопросов нет, но силы удару немного не хватило.

48' - Появившийся на поле в перерыве Рамазан Багдат, лучший бомбардир QJ League, забивает второй гол в ворота команды Super Bol - 0:2.

45' - Стартовала вторая половина матча.

Кстати, в перерыве выступает группа "Ирина Кайратовна".

Пока идет перерыв, посмотрите это милое видео. Вратарь проекта Super Bol Владислав Гаврилюк не ожидал, что на вокзале в Астане его будет встречать мама.

Звездные гости сегодняшнего матча

45' - Первый тайм завершается после опаснейшей атаки Super Bol, но счет остался неизменным. По итогам первой половины встречи команда QJ League ведет с минимальным счетом 0:1.

41 - Наседают на чужие ворота футболисты команды Super Bol. Они заиграли более уверенно, и уже отодвинули игру от собственной штрафной.

37' - Опасный удар из-за пределов штрафной со стороны футболиста QJ League. Однако Нурлыбек Мусылманбек все контролировал, и мяч пролетел рядом со штангой.

31' - Один из лидеров QJ League Тамерлан Агиманов уже второй раз за матч оказывается на газоне. Ему оказывают медицинскую помощь

30' - QJ League забивают второй гол, но он отменен из-за офсайда.

23' - QJ League открывает счет! Отличился Аян Байдаулетов.

22' - Опасная атака QJ League закончилась ударом Димаша Серикулы с острого угла, но мяч не попал в створ.

20' - QJ League зарабатывают право на штрафной удар.

10' Гранд-финал социального футбольного проекта судит легендарный арбитр Равшан Ирматов из Узбекистана. Он 11 раз судил матчи чемпионатов мира и по этому показателю является мировым рекордсменом.

1' Стартовый состав команды Super Bol:

Нурлыбек Мусылманбек

Абйлай Хайролла

Гани Серенов

Акжол Базарбай

Ерасыл Марат

Аман Байораз

Асхат Мукушев

Диас Жаксылык

Шахмырза Адырбеков

Еркебулан Турсынбай (капитан)

Исраэль Обари



Стартовый состав команды QJ League:

Мирас Рихард

Асет Бораналиев

Рустам Жанхаев

Тимур Курбанов

Руслан Захаров

Максим Холод

Аян Байдавлетов

Ильяс Абил

Димаш Серикулы

Тамерлан Агиманов

Глеб Валгушев



В мае скауты проекта Super Bol объездили 14 городов Казахстана и рассмотрели свыше 16 тысяч ребят, отправивших заявку на участие во втором сезоне реалити-шоу. Лучшие из них были приглашены на финальный кастинг в Алматы.

Окажутся ли счастливчики текущего сезона проекта Super Bol в больших профессиональных клубах Казахстана или других стран - зависит в первую очередь от них самих. Они уже проделали большой путь, выиграв огромную конкуренцию у ряда таких же обычных парней со всего Казахстана. И теперь они вышли на финишную прямую, где должны будут проявить себя наилучшим образом на главном стадионе страны на глазах у звезд футбола, скаутов больших клубов и болельщиков.

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На игре присутствуют скауты больших клубов Европы и звезды мирового футбола. Хедлайнерами на матче выступят группа Ирина Кайратовна и De lacure & Mulana.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

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