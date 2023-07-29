Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

Super Bol - QJ League. Как это было

Super Bol - QJ League. Как это было
©Vesti.kz/Турар Казангапов

На "Астана Арене" стартовал финальный матч в рамках проекта Super Bol. Участники проекта играют против сборной игроков QJ League, передают Vesti.kz.

В прямом эфире матч можно посмотреть в окне ниже.

Кроме того, матч показывает телеканал Qazsport. 

Мы ведем текстовую трансляцию гранд-финала. Не забывайте обновлять страницу.

Финальный свисток. Итог матча - 1:6 в пользу QJ League.

Для Super Bol сегодня не так важна победа, сколько то, что молодые футболисты получили возможность проявить себя перед скаутами и тренерами команд из нашей страны и зарубежья.

92' - Аслан Габиден отличился голов в составе QJ League. 1:6.

90' - Две минуты добавлено к основному времени.

89' - QJ League забивают в ответной атаке. Счет - 1:5.

88' - ГОООООООЛ в ворота QJ League! Кожатаев. Счет - 1:4.

85' - Удар в упор от футболиста Super Bol! Вратарь QJ League спасает свои ворота.

Вот так болельщики поддерживают команду Super Bol.

75' - Ребята из Super Bol, кажется, не могут справиться с волнением от выступления на "Астана Арене". 0:4...

68' - Гол! Рамазан Багдат оформил дубль. QJ League ведут со счетом 0:3.

56' - Опасный штрафной в исполнении футболистов QJ League. К точности вопросов нет, но силы удару немного не хватило.

48' - Появившийся на поле в перерыве Рамазан Багдат, лучший бомбардир QJ League, забивает второй гол в ворота команды Super Bol - 0:2.

45' - Стартовала вторая половина матча.

Кстати, в перерыве выступает группа "Ирина Кайратовна".

Пока идет перерыв, посмотрите это милое видео. Вратарь проекта Super Bol Владислав Гаврилюк не ожидал, что на вокзале в Астане его будет встречать мама.

Звездные гости сегодняшнего матча

45' - Первый тайм завершается после опаснейшей атаки Super Bol, но счет остался неизменным. По итогам первой половины встречи команда QJ League ведет с минимальным счетом 0:1.

41 - Наседают на чужие ворота футболисты команды Super Bol. Они заиграли более уверенно, и уже отодвинули игру от собственной штрафной.

37' - Опасный удар из-за пределов штрафной со стороны футболиста QJ League. Однако Нурлыбек Мусылманбек все контролировал, и мяч пролетел рядом со штангой.

31' - Один из лидеров QJ League Тамерлан Агиманов уже второй раз за матч оказывается на газоне. Ему оказывают медицинскую помощь

30' - QJ League забивают второй гол, но он отменен из-за офсайда.

23' - QJ League открывает счет! Отличился Аян Байдаулетов.

22' - Опасная атака QJ League закончилась ударом Димаша Серикулы с острого угла, но мяч не попал в створ.

20' - QJ League зарабатывают право на штрафной удар.

10' Гранд-финал социального футбольного проекта судит легендарный арбитр Равшан Ирматов из Узбекистана. Он 11 раз судил матчи чемпионатов мира и по этому показателю является мировым рекордсменом.

1' Стартовый состав команды Super Bol:
Нурлыбек Мусылманбек
Абйлай Хайролла
Гани Серенов
Акжол Базарбай
Ерасыл Марат
Аман Байораз
Асхат Мукушев
Диас Жаксылык
Шахмырза Адырбеков
Еркебулан Турсынбай (капитан)
Исраэль Обари

Стартовый состав команды QJ League:
Мирас Рихард
Асет Бораналиев
Рустам Жанхаев
Тимур Курбанов
Руслан Захаров
Максим Холод
Аян Байдавлетов
Ильяс Абил
Димаш Серикулы
Тамерлан Агиманов
Глеб Валгушев

В мае скауты проекта Super Bol объездили 14 городов Казахстана и рассмотрели свыше 16 тысяч ребят, отправивших заявку на участие во втором сезоне реалити-шоу. Лучшие из них были приглашены на финальный кастинг в Алматы.

Окажутся ли счастливчики текущего сезона проекта Super Bol в больших профессиональных клубах Казахстана или других стран - зависит в первую очередь от них самих. Они уже проделали большой путь, выиграв огромную конкуренцию у ряда таких же обычных парней со всего Казахстана. И теперь они вышли на финишную прямую, где должны будут проявить себя наилучшим образом на главном стадионе страны на глазах у звезд футбола, скаутов больших клубов и болельщиков.

От игр в бетонных "коробках" до грандиозного матча со звездами футбола - Super Bol учит мечтать и верить

Предельная мотивация: 15-летний парень пробивается в большой казахстанский футбол

Когда футбол дает второй шанс: вдохновляющая история парня из села

"Работал на стройке, а поле было в соседнем ауле". Легко ли стать футболистом в Казахстане

Легендарный арбитр оценил успехи сборной Казахстана по футболу

На игре присутствуют скауты больших клубов Европы и звезды мирового футбола. Хедлайнерами на матче выступят группа Ирина Кайратовна и De lacure & Mulana.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 22:27
Футбол
Козим Арифов - слева. Фото: championat.asia© "Чем казахстанские футболисты хуже немецких?" - акционер "Айнтрахта" о Super Bol
Сегодня , 21:38
Футбол
©Vesti.kz/Турар Казангапов "Коррупция в футбол не играет, нужно верить". Скаут "Спартака" приехал за казахстанскими талантами
Сегодня , 20:17
Футбол
©Vesti.kz/Турар Казангапов Super Bol - QJ League. Как это было
Сегодня , 17:55
Футбол
©РИА Новости/Елена Руско Легендарный арбитр оценил успехи сборной Казахстана по футболу
Сегодня , 15:04
Футбол
©twitter.com/Cristiano Роналду разозлился на оператора после матча "Аль-Насра"
Сегодня , 14:09
Футбол
©stadiumdb.com "Шахтер" намерен играть матчи Лиги чемпионов в Германии
Сегодня , 13:30
Футбол
©ФК "Зенит" "Фенербахче" сделал предложение "Зениту" по трансферу Алипа
Сегодня , 13:04
Футбол
©nu.nl Экс-игрок сборной Нидерландов получил срок за ввоз двух партий кокаина
Сегодня , 12:32
Футбол
©Championat Asia "Кайрат" хотел перехватить узбекского вундеркинда у ЦСКА
Сегодня , 12:01
Футбол
©ФК БАТЭ В "Актобе" переходит полузащитник сборной Беларуси
Сегодня , 11:33
Футбол
©КФФ Зайнутдинова и футболистку сборной Казахстана представили в образе Кена и Барби
Сегодня , 11:00
Футбол
©КФФ "Бешикташ" заинтересован в Зайнутдинове - источник
Сегодня , 09:31
Футбол
©ФК "Астана" Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Астаны" в 17 туре чемпионата Казахстана
Сегодня , 09:00
Футбол
©instagram.com/official_jj10 Бывший игрок ПСЖ прибыл в Астану
Сегодня , 08:31
Футбол
©twitter.com/SergioRamos Сыграет с Месси? Клуб МЛС готов подписать легенду "Реала"
Сегодня , 08:06
Футбол
©ufa.uz/ Вундеркинд из сборной Узбекистана переходит в ЦСКА Зайнутдинова
Сегодня , 07:34
Футбол
©parmacalcio1913.com/ Буффон объявит о завершении карьеры в ближайшее время
Вчера , 14:15
Футбол
©ФК "Тобол" У "Тобола" новая звезда: он разорвал "Базель" и должен играть в сборной Казахстана
Вчера , 12:45
Футбол
©ФК "Тобол" Хоккейная реализация большинства и печаль Федерера. Как "Тобол" разнес полуфиналиста Лиги конференций
Вчера , 12:23
Футбол
©legia.com Казахстанскому клубу грозят санкции от УЕФА из-за поведения болельщиков
Вчера , 10:58
Футбол
©instagram.com/superbol.kz Когда футбол дает второй шанс: вдохновляющая история парня из села
27 июля, 15:30
Футбол
©ФК "Астана" Ждем повторения? Как казахстанские клубы забивали "Легии", "Базелю" и "Торпедо"
27 июля, 14:35
Футбол
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" возобновил переговоры по трансферу Зайнутдинова
27 июля, 13:31
Футбол
©ФК "Динамо Загреб" Соло-разгром "Астаны", или кто еще оформлял хет-трики в ворота казахстанских клубов в еврокубках?
27 июля, 12:24
Футбол
©ФК "Актобе" В "Актобе" наступил хаос при новом руководителе. Фанаты требуют его отставки
27 июля, 11:02
Футбол
©Фото: instagram.com/superbol.kz "Работал на стройке, а поле было в соседнем ауле". Легко ли стать футболистом в Казахстане
26 июля, 15:48
Футбол
©instagram.com/superbol.kz/ Предельная мотивация: 15-летний парень пробивается в большой казахстанский футбол
26 июля, 13:03
Футбол
©gnkdinamo.hr Растить игроков или покупать? "Астану" деклассировала лучшая академия Восточной Европы
25 июля, 16:31
Футбол
©ФК "Астана" Лучший защитник КПЛ? Как Аманович стал одним из лидеров "Астаны"
25 июля, 15:26
Футбол
©Super Bol От игр в бетонных "коробках" до грандиозного матча со звездами футбола - Super Bol учит мечтать и верить

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus