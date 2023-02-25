Сербский легионер рассказал о первом трофее с "Астаной" и сравнил клуб с "Тоболом"

Автор:
Новости спорта Футбол
Сегодня 18:40
©ФК "Астана"

Сербский новичок "Астаны" Душан Йованчич в первом же матче завоевал трофей со столичным клубом - Суперкубок Казахстана. В интервью корреспонденту Vesti.kz 32-летний хавбек прокомментировал свой официальный дебют.

В первой игре сезона Йованчич вышел в стартовом составе и помог команде обыграть "Ордабасы" - 2:1. На протяжении двух предыдущих сезонов он играл за костанайский "Тобол"

- Первый трофей в "Астане" в первой же игре. Твои эмоции?

- Я очень счастлив, потому что мы начали сезон с хорошей победы в Суперкубке против хорошей команды "Ордабасы". Мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме. Я считаю, что мы заслужили победу.

- Этой зимой "Астана" подписала многих игроков. С некоторыми из них ты перешел из "Тобола", а еще в этой команде ты уже играл под руководством тренера Григория Бабаяна. Как сейчас атмосфера в раздевалке?

- Очень хорошая атмосфера, остальные игроки встретили нас очень хорошо. Никаких проблем нет.

- Что изменилось для тебя после перехода из "Тобола" в "Астану"?

- В "Астане", я думаю, более высокие цели. 

- Выступление в Лиге чемпионов?

- Посмотрим.

Ранее результат игры прокомментировал и новичок "Ордабасы" Бобур Абдухоликов.

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Метки:
Футбол Суперкубок Казахстана Астана ФК Ордабасы ФК Сербия Тобол ФК Казахстан Бабаян Григорий Лига чемпионов

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