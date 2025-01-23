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Сделано заявление о переходе казахстанца в "Челси" за рекордную сумму

©instagram.com/d.satpayev

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил перехода казахстанского футболиста Дастана Сатпаева в "Челси" из "Кайрата", а также уточнил детали контракта, передают Vesti.kz.

"Челси" договорился о подписании контракта с талантливым игроком Дастаном Сатпаевым из Казахстана, родившимся в 2008 году.

Стоимость трансфера из алматинского "Кайрата" составляет четыре миллиона евро.

Рекордный трансфер для казахстанской лиги: Дастан подпишет контракт с "Челси" на пять лет с опцией продления еще на один год, когда ему исполнится 18", - говорится в сообщении Романо.

Ранее стало известно, у каких клубов "Челси" выиграл борьбу за Сатпаева.

Между тем в России привели детали финансовой сделки между "Челси" и "Кайратом".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33-22 44
4 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
6 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
7 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 22 8 10 4 35-30 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17 Вулверхэмптон Уондерерс 22 4 4 14 32-51 16
18 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6

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