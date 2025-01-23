Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил перехода казахстанского футболиста Дастана Сатпаева в "Челси" из "Кайрата", а также уточнил детали контракта, передают Vesti.kz.

"Челси" договорился о подписании контракта с талантливым игроком Дастаном Сатпаевым из Казахстана, родившимся в 2008 году. Стоимость трансфера из алматинского "Кайрата" составляет четыре миллиона евро. Рекордный трансфер для казахстанской лиги: Дастан подпишет контракт с "Челси" на пять лет с опцией продления еще на один год, когда ему исполнится 18", - говорится в сообщении Романо.

Ранее стало известно, у каких клубов "Челси" выиграл борьбу за Сатпаева.

Между тем в России привели детали финансовой сделки между "Челси" и "Кайратом".