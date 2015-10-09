Самые опытные легионеры Казахстана: Алип и Зайнутдинов в топ-10, но первое место удивит

Кто из действующих казахстанских футболистов имеет больше опыта в высших дивизионах зарубежных чемпионатов? Наверняка на ум приходит пару фамилий, но скажем сразу: Зайнутдинов - только четвёртый, а Алип - лишь восьмой. А как же выглядит общий топ-10? Корреспондент Vesti.kz посчитал матчи и собрал подборку.

Мы учитывали только матчи в высших дивизионах зарубежных чемпионатов, не беря в счёт кубковые и еврокубковые противостояния. Давайте посмотрим, что же у нас получилось.

10. Тимур Рудосельский (30 лет) - 56 матчей, три гола

Все игры - в премьер-лиге Армении ("Лори", "Севан", "Нораванк", "Алашкерт" и "Вест Армения").

Где сейчас: карагандинский "Шахтёр" (первая лига Казахстана).

9. Вадим Яковлев (22 года) - 65 матчей, 5 голов

Все игры - в Супер лиге Молдовы ("Бэлць" и "Динамо-Авто").

Где сейчас: "Атырау" (КПЛ).

8. Нуралы Алип (25 лет) - 65 матчей, 1 гол

Все игры - в РПЛ ("Зенит").

Где сейчас: "Зенит" (РПЛ).

7. Марат Быстров (33 года) - 71 матч

Все игры - в РПЛ ("Ахмат").

Где сейчас: "Астана" (КПЛ).

6. Владислав Васильев (28 лет) - 101 матч, 16 голов

93 игры - в Высшей лиге ("Энергетик-БГУ", "Динамо Брест", "Рух", "Динамо Минск" и "Минск");

8 игр - в Суперлиге Узбекистана ("Андижан").

Где сейчас: "Иртыш" (первая лига Казахстана).

5. Дмитрий Непогодов (37 лет) - 106 матчей

93 игры - в УПЛ ("Металлург", "Ворскла" и "Черноморец");

13 игр - в премьер-лиге Армении ("Урарту").

Где сейчас: "Улытау" (КПЛ).

4. Бахтиёр Зайнутдинов (27 лет) - 134 матча, 9 голов

98 игр - в РПЛ ("Ростов", ЦСКА и "Динамо Москва");

36 игр - в турецкой Суперлиге ("Бешикташа").

Где сейчас: "Динамо Москва" (РПЛ).

3. Георгий Жуков (30 лет) - 151 матч, 4 гола

66 игр - в Суперлиге Китая ("Цанчжоу Майти Лайонс");

65 игр - в Экстраклассе ("Висла" и "Пуща");

16 игр - в Эредивизи ("Рода");

4 игры - в РПЛ ("Урал").

Где сейчас: "Актобе" (КПЛ).

2. Александр Зуев (29 лет) - 181 матч, 3 гола

168 игр - в РПЛ ("Спартак Москва", "Крылья Советов", "Ростов", "Рубин" и "Химки");

13 игр - в Суперлиге Сербии (ИМТ).

Где сейчас: "Тобол" (КПЛ).

1. Александр Меркель (33 года) - 203 матча, 11 голов

57 игр - в Эредивизи ("Хераклес");

38 игр - в Суперлиге Турции ("Газиантеп");

32 игры - в Серии А ("Милан", "Дженоа" и "Удинезе");

27 игр - в саудовской Про-лиге ("Аль-Файсали");

18 игр - в иранской Про-лиге ("Нассаджи");

15 игр - в австрийской Бундеслиге ("Адмира Ваккер");

10 игр - в Про-лиге ОАЭ ("Хатта");

6 игр - в Суперлиге Швейцарии ("Грассхоппер").

Где сейчас: свободный агент (с июля).

Отметим, что из этой "десятки" только двое по сей день играют в высших дивизионах зарубежных лиг - Алип и Зайнутдинов. Причём через два матча Бахтиёр отметит юбилей - 100 игр в РПЛ.