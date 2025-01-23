Стала известна сумма трансфера казахстанского футболиста Дастана Сатпаева в "Челси" из "Кайрата", передают Vesti.kz.

По информации Ивана Карпова, "Челси" заплатит за Сатпаева 4,3 миллиона евро: это рекордная сделка в истории казахского футбола.

2,4 миллиона евро - фиксированный платеж, остальное бонусы за игры как в "Кайрате", так и в "Челси" или другом клубе, куда он может быть отдан в аренду.

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5-летний контракт вступит в силу в августе 2026 года, когда Дастану исполнится 18 лет.

Ранее дороже всего из казахстанцев был продан Нуралы Алип из "Кайрата" в "Зенит" за 2 миллиона. А в истории КПЛ рекордной была сделка по переходу Неманьи Максимовича из "Астаны" в "Валенсию" за 3 миллиона.

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Напомним, что ранее Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав "Кайрата", приняв участие в разгромной победе над "Акжайыком" (9:0) в матче Кубка лиги, а также сыграл пять матчей за "Кайрат-Жастар" в первой лиге. Кроме того, он является капитаном юношеской сборной Казахстана до 17 лет.

