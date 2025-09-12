"Реал" атаковали покупатели на суперзвезду: известна сумма трансфера

В мадридском "Реале" уже просчитывают разные сценарии будущего нападающего команды Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

Саудиты возвращаются с новым планом

По данным Defensacentral, летом клубы из Саудовской Аравии снова загорелись желанием заполучить бразильца. Интерес усиливается тем, что контракт игрока подходит к "финалу".

Международные агенты оценивают возможную сделку примерно в 130 миллионов евро.

Напомним, что еще в начале года сообщалось о намерении саудитов выложить за трансфер Винисиуса рекордные 300 миллионов евро.

"Реал" не собирается поддаваться капризам

Тем не менее в Мадриде по-прежнему рассчитывают сохранить игрока и продлить с ним соглашение до 2030-го или даже 2031-го. Но руководство не собирается соглашаться на любые условия: в клубе строго следят за зарплатным балансом.

Любая уступка одному футболисту может спровоцировать аналогичные требования от других звезд, поэтому позиция "Реала" крайне осторожна.

Ситуацию усложняет сам Винисиус. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2027-го, и чем ближе срок его окончания, тем сильнее позиции игрока за столом переговоров.

Все будет зависеть от его формы: если бразилец продолжит играть на высочайшем уровне, "Реал" готов предложить ему выгодные условия. Но если результаты окажутся нестабильными, клуб не исключает вариант даже со снижением стартового предложения.

Стала известна возможная стоимость билетов на матч "Кайрат" - "Реал"

Напомним, что в "Реале" уже устали от выходок Винисиуса и даже отправили его на лечение.