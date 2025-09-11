Французский "Пари Сен-Жермен" продолжает охоту за звездой каталонской "Барселоны" Ламином Ямалем и, похоже, выбрал тактику давления через его семью, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, отец 18-летнего футболиста получает предложения, от которых трудно отказаться: парижане готовы вложить в него более 100 миллионов евро, чтобы сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком мира.

Помимо денег, ПСЖ обещает проект с большими спортивными амбициями, который, по их замыслу, должен соперничать с "Барселоной".

Для "сине-гранатовых" ситуация тревожная: Ямаль действительно всю жизнь провел в "Барсе", прошел путь от академии до основы и считает клуб домом. Вингер не скрывает своей преданности, и именно эта верность до сих пор удерживает его от перехода.

Но в руководстве понимают — даже при всей любви игрока к "Барселоне", давление и баснословные суммы могут со временем поколебать эту устойчивость.

Ранее сообщалось, что в самой "Барселоне" уже устали от Ламина Ямаля.