Сборные
Вчера 17:30
 

"Меня не удивляет то, что делает Ямаль". Звезда "Реала" сделал громкое признание

"Меня не удивляет то, что делает Ямаль". Звезда "Реала" сделал громкое признание

Форвард сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился мнением о молодом таланте "Барселоны" и национальной команды Испании Ламине Ямале, сообщают Vesti.kz.

Их очное противостояние состоится во 2-м туре отбора к ЧМ-2026 уже в это воскресенье, 7 сентября.

"Меня не удивляет то, что делает Ламин Ямаль, у него много качеств. Он сделает всё возможное, чтобы усложнить нам задачу, но мы уверены в себе", - приводит слова Гюлера El Chiringuito.

Встреча Турции и Испании пройдёт на стадионе "Медаш Конья Бююкшехир" в Конье. Начало матча - в 23:45 по казахстанскому времени.


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Турция   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Турция
Турция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Турция
Ничья
Испания
Проголосовало 72 человек

