Похлопай и получи 100 миллионов: вскрылась безумная деталь контракта Неймара

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" и экс-звезда французского "Пари Сен-Жермена" Неймар оказался обладателем одного из самых удивительных контрактных условий в мире футбола. Тренер академии "Кристал Пэлас" Льюис Брайон раскрыл, что бразильский нападающий получал по 200 тысяч евро (105 миллионов тенге) за каждый случай, когда он после домашнего матча направлялся к трибуне болельщиков, чтобы поаплодировать и пообщаться с ними, передают Vesti.kz.

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Этот пункт, по словам Брайона, был заложен в контракт Неймара с ПСЖ, и каждый раз, когда он исполнял это условие, клуб выплачивал ему внушительную премию.

"Представьте себе: Неймар получал бонус в размере 200 тысяч евро просто за то, что подходил к фанатской трибуне после домашних матчей и аплодировал болельщикам. Это один из самых удивительных контрактных пунктов, о которых я когда-либо слышал", - рассказал Брайон.

🗣️ Crystal Palace academy coach Lewis Bryon:



“The maddest clause I’ve heard is Neymar at PSG! On a coaching course, I was with a member of PSG’s staff. He said Neymar had a clause in his contract that every time he went over and claps the fans after a match, he gets a €200,000… pic.twitter.com/40NWWABKc0 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 26, 2024

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С 2013 по 2017 год Неймар блистал в составе "Барселоны", а затем установил исторический трансферный рекорд, перейдя в ПСЖ за ошеломляющие 222 миллиона евро.

В Париже бразилец провел шесть насыщенных сезонов, отыграв 173 матча, в которых отметился 118 голами и 77 результативными передачами, но после расставания с ПСЖ Неймар продолжает оставаться в центре трансферных слухов.

Так, недавно появились сообщения, что заменить бразильца в "Аль-Хиляле" может, звезда "Аль-Насра".

Сам Неймар получил заманчивое предложение от американского клуба "Интер Майами". Там его ждут знакомые лица: бывшие напарники по "Барсе" - Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

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