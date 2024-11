Похлопай и получи 100 миллионов: вскрылась безумная деталь контракта Неймара

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" и экс-звезда французского "Пари Сен-Жермена" Неймар оказался обладателем одного из самых удивительных контрактных условий в мире футбола. Тренер академии "Кристал Пэлас" Льюис Брайон раскрыл, что бразильский нападающий получал по 200 тысяч евро (105 миллионов тенге) за каждый случай, когда он после домашнего матча направлялся к трибуне болельщиков, чтобы поаплодировать и пообщаться с ними, передают Vesti.kz.

Неймар "предал" "Барселону" и выбрал следующий клуб: это его мечта

Этот пункт, по словам Брайона, был заложен в контракт Неймара с ПСЖ, и каждый раз, когда он исполнял это условие, клуб выплачивал ему внушительную премию.

🗣️ Crystal Palace academy coach Lewis Bryon:



“The maddest clause I’ve heard is Neymar at PSG! On a coaching course, I was with a member of PSG’s staff. He said Neymar had a clause in his contract that every time he went over and claps the fans after a match, he gets a €200,000… pic.twitter.com/40NWWABKc0