Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике высказался о борьбе за "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

По мнению экс-футболиста, главными претендентами на престижную награду являются молодой вингер "сине-гранатовых" испанец Ламин Ямаль и нападающий "Пари Сен-Жермен" француз Усман Дембеле.

"У меня была возможность делить раздевалку и с Дембеле, и с Ламином. Я предпочитаю Ламина, потому что он сейчас играет за "Барселону", но я также был бы рад за Усмана", - цитирует слова Пике The Touchline.

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В завершившемся сезоне Ламин Ямаль провел 55 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 25 голевых передач. Он помог "Барселоне" выиграть Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок Испании.



Усман Дембеле, в свою очередь, сыграл 49 матчей, забил 33 гола и сделал 15 результативных передач. В составе ПСЖ он, будучи лидером, выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также помог клубу впервые в истории завоевать Лигу чемпионов.



Ранее у Хаби Алонсо появились проблемы в "Реале" из-за французского форварда Килиана Мбаппе. А "Барселона" сделала выбор между "новым Месси" и Ямалем.

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