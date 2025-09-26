Неймар подал в суд после обвинений в разгульной жизни

В Бразилии разгорелся новый скандал вокруг Неймара. Форвард "Сантоса" обратился в суд на журналиста Родольфо Гомеса, передают Vesti.kz.

Это произошло после публикации материала, который поставил под сомнение его профессионализм. Об этом сообщает издание Infobae.

Поводом для иска стали слова Гомеса о том, что Неймар якобы не выйдет на поле до конца сезона из-за травмы и ведёт образ жизни, несовместимый с карьерой элитного спортсмена. По его версии, нападающий увлекается виски и энергетиками, часто курит кальян и ложится спать лишь под утро.

Журналист утверждает, что именно из-за расписания сна Неймара тренировки "Сантоса" начинаются ближе к полудню, чем недовольны другие футболисты.

Но тренерский штаб, по словам Гомеса, якобы не решается менять режим, опасаясь вызвать негативную реакцию со стороны звезды команды.

Такие заявления вызвали резкое возмущение игрока. Компания NR Sports, представляющая интересы Неймара, уже подала в суд на Гомеса, обвинив его в распространении фейковых новостей, наносящих удар по репутации форварда.



