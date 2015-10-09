Неймар на грани: новые скандальные детали о его привычках

Положение Неймара выглядит куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд, сообщают Vesti.kz. По информации журналиста Родольфо Гомеса, шанс увидеть звёздного нападающего "Сантоса" на поле до конца 2025 года крайне мал.

Футболист вновь оказался в лазарете, но, как отмечает источник, его проблемы не ограничиваются травмой. По данным Гомеса, Неймар всё чаще позволяет себе лишнего вне поля - речь идёт о злоупотреблении алкоголем и нарушении спортивного режима.

"Неймар пристрастился к виски и энергетикам. Он курит кальян и ложится спать только в 4-5 часов утра", - рассказал Гомес.

🚨 Neymar NÃO joga mais em 2025.



Segundo informações de Rodolfo Gomes, o atacante do Santos não terá tempo de recuperação para voltar a jogar neste ano.



A fonte ainda fala:



“Ele tá viciado em whisky com energético, fuma narguilé e só dorme às 4/5h da manhã…”



🎥 @Rodox_Gomes pic.twitter.com/htoEo8Kut3 — Pérolas da Imprensa Esportiva (@esporteperolas) September 25, 2025

В сентябре нападающий не получил вызова в сборную Бразилии. Главный тренер национальной команды Карло Анчелотти тогда объяснил это решение как "техническое".