Анчелотти призвали вернуть Неймара в сборную Бразилии на ЧМ -2026

Легендарный бразильский форвард Роналдо считает, что Карло Анчелотти должен включить нападающего "Сантоса" Неймара в заявку национальной команды на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

По словам двукратного чемпиона мира, 33-летний футболист остаётся незаменимой фигурой для "селесао".

Роналдо призвал Анчелотти вернуть Неймара в сборную

"Он (Неймар) является решающим игроком для сборной. У нас нет другого такого футболиста, как Неймар. Люди на 100 процентов надеются, что он поедет на чемпионат мира, потому что с ним мы точно добьёмся лучших результатов, чем без него", — цитирует слова Роналдо beINSPORTS.

Роль Неймара в сборной Бразилии

Нападающий "Сантоса" не выходил на поле за национальную команду с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. Несмотря на это, он по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной (79 голов) и вторым по числу матчей (128 игр). В нынешнем сезоне он отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

"Конфликт" Неймара и Анчелотти в сборной Бразилии

Ранее главный тренер сборной бразилии, итальянский специалист Карло Анчелотти подчеркивал, что рассчитывает на Неймара лишь в случае его выхода на оптимальный уровень физической формы и стабильных выступлений. Сам футболист в ответ намекнул, что находится в боевой готовности и намерен бороться за возвращение в состав "селесао".

Отметим, уже в следующем, 2026-м, году состоится очередной чемпионат мира по футболу. Турнир примят Мексика, Канада и США. Напомним, на последнем мундиале в Катаре (2022) кубок над головой подняли футболисты сборной Аргентины во главе с капитаном Лионелем Месси и тренером Лионелем Скалони.

