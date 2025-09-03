Футбол
Назван клуб с самым ценным составом и дорогущий трансфер: "Ливерпуль" вне топ-3

©ФК "Реал Мадрид"

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, опубликовал два свежих рейтинга после завершения летнего окна сезона 2025/26 - самых дорогих переходов в истории и клубов с самым дорогим составом, передают Vesti.kz

Топ-10 самых ценных клубов мира

Рейтинг клубов с самым дорогим составом возглавил мадридский "Реал" - стоимость игроков "королевского клуба" оценивается в 1,40 миллиарда евро.

На втором месте по этому показателю оказался лондонский "Арсенал" с 1,33 миллиарда евро, а тройку замкнул "Манчестер Сити" с показателем 1,23 миллиарда евро.

При этом "Ливерпуль", потративший рекордную сумму на трансферы за одно окно, расположился лишь на четвертом месте.

Топ-10 клубов с самым дорогим составом выглядит так

"Реал" Мадрид (Испания)— 1,40 миллиарда  евро (25 игроков);"Арсенал" (Англия) — 1,33 миллиарда (25 игроков);"Манчестер Сити" (Англия) — 1,23 миллиарда (27 игроков);"Ливерпуль" (Англия) — 1,12 миллиарда (27 игроков);"Барселона" (Испания) — 1,11 миллиарда (23 игрока);"Челси" (Англия) — 1,08 миллиарда (32 игрока);ПСЖ (Франция) — 1,08 миллиарда (24 игрока);"Бавария" (Германия) — 905 миллионов (25 игроков);"Тоттенхэм" (Англия) — 891 миллион (23 игрока);"Манчестер Юнайтед" (Англия) — 748 миллионов (27 игроков).

Скриншот: Transfermarkt

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории

И здесь "Ливерпуль", несмотря на два самых дорогих трансфера в истории АПЛ, не смог побить рекорд, который держится несколько лет.

Переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро остается самым дорогим в истории футбола.

Неймар — 222 миллиона евро (из "Барселоны" в "ПСЖ");Килиан Мбаппе — 180 миллионов (из "Монако" в "ПСЖ");Усман Дембеле — 148 миллионов (из "Боруссии" Д в "Барселону");Александр Исак — 144 миллиона (из "Ньюкасла" в "Ливерпуль");Филиппе Коутиньо — 135 миллионов (из "Ливерпуля" в "Барселону");Жоау Феликс — 127,2 миллиона (из "Бенфики" в "Атлетико");Джуд Беллингем — 127 миллионов (из "Боруссии" в "Реал");Флориан Вирц — 125 миллионов (из "Байера" в "Ливерпуль");Энцо Фернандес — 121 миллион (из "Бенфики" в "Челси");Эден Азар — 120 миллионов (из "Челси" в "Реал").

Скриншот: Transfermarkt

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
2 Челси 3 2 1 0 7-1 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6-1 6
4 Тоттенхэм Хотспур 3 2 0 1 5-1 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5-3 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5-3 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4-4 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4-1 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4-5 4
11 Брайтон энд Хов Альбион 3 1 1 1 3-4 4
12 Лидс Юнайтед 3 1 1 1 1-5 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
14 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3-5 3
16 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-8 3
17 Ньюкасл Юнайтед 3 0 2 1 2-3 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2-4 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0-4 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 3 2-8 0

