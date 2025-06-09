Криштиану Роналду намекнул на конец карьеры - все зависит от одной вещи

Криштиану Роналду снова стал главным героем финала - на этот раз в Лиге наций между Португалией и Испанией. И хотя сам форвард не доиграл до конца, уйдя с поля на 88-й минуте, после игры он дал один из самых эмоциональных комментариев за последнее время. Легендарный португалец честно признался, когда он перестанет играть, передают Vesti.kz.

Когда Роналду завершит карьеру

40-летний Криштиану признался, что на его решение может повлиять только один фактор.

"Мне уже немало лет, и я понимаю, что ближе к финалу своей истории, чем к началу. Но я хочу наслаждаться каждым моментом на поле. Пока здоровье позволяет - я продолжаю. Если будет серьезная травма - все может измениться", - цитируют слова Роналду Ojogo.

Роналду сотворил историю

Во время самого матча Криштиану выдал классический камбэк: его гол на 61-й минуте сравнял счет и вернул португальцев в игру.

Позже сборная Португалии одержала победу в серии пенальти - 5:3, и тем самым вошла в историю, став первой страной, дважды выигравшей Лигу наций.

Ранее трофей брали Франция (2021) и Испания (2023), но только Португалия может теперь похвастаться двумя титулами - 2019 и 2025.

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Криштиану Роналду начал профессиональную карьеру в 2002 году в "Спортинге". В 2003 году перешел в "Манчестер Юнайтед", где выиграл три чемпионата Англии и Лигу чемпионов.

В 2009 году португалец стал игроком "Реала", с которым завоевал четыре Лиги чемпионов и стал лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. В 2018 году перешел в "Ювентус", выиграл две Серии А и стал лучшим снайпером лиги. Затем вернулся в "МЮ" в 2021, а с 2023 года играет за саудовский "Аль-Наср".

За сборную Португалии Роналду дебютировал в 2003 году. Он стал чемпионом Европы (2016) и является рекордсменом по числу голов и матчей за сборную. Также у Криштиану пять "Золотых мячей".

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Ранее Роналду также высказался о 17-летнем Ламине Ямале, призвав оставить молодого игрока в покое и не оказывать на него давления.