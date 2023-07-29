"Коррупция в футбол не играет, нужно верить". Скаут "Спартака" приехал за казахстанскими талантами

В столице на стадионе "Астана-Арена" при поддержке Фонда президентских инициатив Dara проходит матч между финалистами проекта Super Bol и игроками QJ League. За игрой казахстанских футболистов-любителей вживую наблюдают скауты именитых клубов.

Перед стартовым свистком корреспонденту Tengri Sport удалось поговорить со старшим скаутом московского "Спартака" Максимом Кандиновым. Специалист надеется найти в Казахстане неограненный алмаз.

"Найти будущую звезду футбола легче, если смотришь на матчи вживую, а не по видео: я приезжаю за час до игры, смотрю как ребята проводят разминку, как работают с мячом. В ходе самого матча изучаю, как тот или иной футболист реагирует на определенные эпизоды - в какие зоны идет, а в какие - нет. Много нюансов. Кроме того, поездки - это еще и важные знакомства, благодаря которым больше узнаешь о спортсмене. Не только о его футбольных качествах, но и личностных. Вредные привычки, ходит ли по клубам, как с дисциплиной. Иногда доходит до того, что мы изучаем значение татуировок игрока", - рассказывает эксперт.



Максим Кандинов отмечает, что возлагает большие надежды на матч между командами Super Bol и QJ League. В прошлом году московский "Спартак" смог разглядеть большой казахстанский талант в ходе первого сезона реалити-шоу Super Bol.

"Я не просто надеюсь увидеть талантливого игрока, способного заявить о себе в "Спартаке". Я вам больше скажу, в прошлом году я был на первом сезоне Super Bol, ребята пригласили. В итоге мы привезли в клуб парня - Эмин Мусаев - 2005 года для просмотра в дубль "Спартака". Он, насколько я знаю, не занимался футболом. Я заметил его качества: у него хорошая скорость, отлично работает левой ногой. Стоит отметить, что он успел потренироваться с нами только неделю, а дальше случились всем известные события, и стало сложно решать какие-то вопросы, но мы планируем пригласить его еще раз. Super Bol - замечательный проект, неоднократно "Спартак" находил интересных игроков в простых "коробках" - среди ребятишек, гоняющих мяч под окнами своих квартир", - продолжает собеседник.

Пользуясь случаем, старший скаут московского клуба обратился к казахстанской молодежи.

"В России, например, есть миф, что реализоваться в футболе невозможно из-за коррупция. На самом деле коррупция в футбол не играет, играет футболист. Людей не обманешь. Футболист выходит на поле, и он либо сильный, либо слабый игрок. Нет ничего невозможного. Нужно верить и биться за свою мечту. Ребятам из команд Super Bol и QJ Legue посоветовал бы постараться побороть волнение. Да, многое на кону - приехали скауты серьезных клубов, а также состоявшиеся звезды футбола. Лично я не жду, что каждый сегодня сыграет безошибочно. Пусть просто постараются проявить свои качества. Хорошая скорость? Пусть продемонстирует. Хороший удар? Пусть бьет! Пускай ты ошибешься, пускай не получится, нужно биться дальше - в матче, в жизни! Футбол - это ведь в первую очередь характер, - заключил он.

Super Bol - QJ League. Онлайн-трансляция

Напомним, финальный матч в рамках проекта Super Bol проходит сегодня, 29 июля, на стадионе "Астана-Арена". Финалисты проекта играют против сборной игроков QJ League.

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Игру посетят скауты больших клубов Европы и звезды мирового футбола. Хедлайнерами на матче выступят группа Ирина Кайратовна и De lacure & Mulana.

Отметим, что проект Super Bol поддерживает Фонд президентских инициатив DARA.

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