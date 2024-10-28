Имя победителя престижной награды "Золотой мяч"-2024 будет официально объявлено в Париже (Франция) в ночь с 28 на 29 октября. Однако сеть уже бурлит слухами о возможной утечке результатов. По неподтвержденной информации, список с двенадцатью лучшими игроками, распределенными по итогам голосования, просочился в интернет и мгновенно разлетелся по социальным сетям, передают Vesti.kz.

Согласно этому списку, нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор станет обладателем "Золотого мяча", набрав 630 очков и обогнав ближайшего конкурента - Родри из "Манчестер Сити" на 54 балла.

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Тройка лидеров выглядит так:

1. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал" Мадрид) - 630 очков;

2. Родри (Испания, "Манчестер Сити") - 576 очков;

3. Джуд Беллингем (Англия, "Реал") - 422 очка.

Судя по утечке, Килиан Мбаппе ("Реал") занял четвертое место, а Эрлинг Холанд - лишь шестое, что стало неожиданностью для фанатов, ведь он забил 38 голов в 45 играх за "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.

Остальные позиции выглядят так:

4. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 317 очков;

5. Гарри Кейн (Англия, Бавария Мюнхен) - 201 очко;

6. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) - 195 очков;

7. Ламин Ямал (Испания, Барселона) - 128 очков;

8. Фил Фоден (Англия, Манчестер Сити) - 29 очков;

9. Дани Ольмо (Испания, Барселона) - 25 очков;

10. Флориан Виртц (Германия, Байер Леверкузен) - 24 очка;

11. Дани Карвахаль (Испания, Реал Мадрид) - 17 очков;

12. Антонио Рюдигер (Германия, Реал Мадрид) - количество очков неизвестно.

"Золотой мяч"-2024: время начала церемонии, где смотреть и кто претенденты

Напомним, что официальное подтверждение победителя, как и полный список результатов, будет объявлен на блестящей церемонии, начало которой запланировано на 0:00 по времени Астаны. Подробную информацию можно узнать здесь.