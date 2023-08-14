Сейчас или никогда. Почему Тагыбергену нужно уезжать в Турцию уже этим летом

Одной из главных новостей прошлой недели в отечественном футболе стала информация о возможном переезде капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в чемпионат Турции. Корреспондент Vesti.kz считает, что опытному полузащитнику нужно цепляться за эту возможность и уезжать в новую страну до конца лета. Почему - читайте в нашем материале.
Несколько дней назад Тагыберген отметил свой 33-й день рождения, а в следующем матче отличился очередным, уже десятым голом в текущем сезоне КПЛ. Лидер "Ордабасы" и сборной Казахстана вышел на пик тогда, когда от него такой стабильности уже не ждали - в 32 года. Во всех турнирах за клуб и сборную он забил 15 голов и оформил 11 ассистов с начала года. Таких показателей у него прежде не было и близко.
Во многом благодаря форме Тагыбергена комфортно себя чувствует и "Ордабасы". Шымкентцы уже пробились в финал Кубка Казахстана, а еще они лидируют в чемпионате, имея шестиочковый отрыв от ближайших конкурентов (правда у "Астаны" один матч в запасе - Прим. автора).
Изначально сообщалось, что в турецком "Коджаэлиспоре" на Тагыбергена рассчитывает лично главный тренер. Затем появилась информация, что сам футболист уведомил "Ордабасы" о поступившем к нему предложении, и оно очень заманчиво. В частности, в Турции казахстанцу предлагают контракт на 2,5 года. К тому моменту хавбеку будет уже 35 лет.
Чем известен клуб, всерьез заинтересовавшийся Тагыбергеном? По итогам прошлого сезона "Коджаэлиспор" с первого места вышел из второй лиги в первую, то есть, из третьего по значимости дивизиона во второй. Поэтому это не Суперлига, и заруб с "Галатасараем", "Фенербахче" или "Бешикташем" в чемпионате у клуба из города Измит пока не намечается.
Однако черно-зеленые точечно усиливают свой состав. В это межсезонье к команде уже присоединились португальский атакующий полузащитник Жоау Амарал из польского "Леха", швед Кристиан Куаку и еще ряд других футболистов, ранее выступавших в других чемпионатах или даже в Суперлиге Турции. Кстати, в случае перехода в "Коджаэлиспор", Тагыберген станет самым дорогостоящим футболистом команды. Его ценник равен 800 тысячам евро, а у Аморала, которому сейчас нет равных в Измите - 600 тысяч.
С таким рвением не исключено, что боссы "Коджаэлиспора" ставят перед собой задачу побороться за путевку в Суперлигу. Хотя сделать это сразу после возвращения в первую лигу будет крайне непросто. Тем более вчера команда проиграла у себя дома в рамках первого тура чемпионата "Манисе" - 0:2.
С огорчением можно еще раз подметить, что это всего лишь второй дивизион. А ведь Тагыберген, вероятно, самый яркий футболист текущего сезона КПЛ. Он забивает со штрафных как с пенальти, попадает в крупнейшие футбольные паблики в соцсетях и аккаунты УЕФА благодаря голам за сборную в отборочном цикле Евро-2024, да и вообще стал одним из тех, благодаря которому футбол в Казахстане полюбили по-новому.
Но другого шанса уехать в зарубежный чемпионат у него может и не быть. Начавший свою профессиональную карьеру в 2008 году Тагыберген еще никогда не выступал за пределами Казахстана. И теперь, выйдя на свой пик, он заинтересовал команду из Турции. Там он не будет считаться легионером из-за новых правил относительно представителей тюркских республик, а еще может получить долгосрочный контракт, что очень непривычно для большинства казахстанских футболистов из КПЛ. А там, где есть долгосрочный контракт, - есть и уверенность в будущем.
Кроме того, какая мотивация осталась у Тагыбергена в "Ордабасы"? Сыграть в еврокубках? Клуб уже вылетел из Лиги конференций, уступив по сумме двух матчей польской "Легии" (4:5 - 2:2, 2:3). Выиграть чемпионат? Он его выигрывал и с "Актобе", и с "Астаной", и с "Тоболом". Завоевать Кубок? Он это делал с "Астаной" и "Кайсаром". Оформить золотой дубль? Он уже добивался такого с "Астаной" в 2016-м. Стать лучшим бомбардиром сезона КПЛ? Вряд ли для Асхата это имеет особую ценность, да и не факт, что он сможет догнать профильного нападающего Жоао Пауло, у которого на четыре мяча больше.
Выходит, что ничего нового Тагыберген в этом сезоне для себя уже не откроет. Разве что может стать частью исторического достижения "Ордабасы", который ранее никогда не становился чемпионом Казахстана. Но и этого еще нужно добиться, ведь впереди ряд нелегких матчей.
Поэтому кажется, что перейти в "Коджаэлиспор", пусть и во второй дивизион Турции, было бы логично. Отыграть на закате карьеры в новой стране, получить новую мотивацию, дать себе и своей семье увидеть другую жизнь - все это было бы очень кстати. Да и долгосрочный контракт - отличный бонус, который наверняка сыграет ключевую роль, если переход все же состоится.
Понятно, что в "Ордабасы" не захотят терять лидера. Но руководство должно понять желание капитана, если оно есть. Шымкентцы неплохо усилили свой состав этим летом, а бороться им теперь нужно исключительно на внутренней арене. Если бы команда все еще выступала в еврокубках, то, вероятно, и сам Тагыберген не рассматривал бы идею с переходом во второй дивизион Турции. Но теперь это уже логично и объяснимо.
Турецкий чемпионат входит в список самых конкурентных и сильных в Европе. Поэтому первую лигу Турции не стоит недооценивать. Во многом уровень этой лиги можно сопоставить с КПЛ, за исключением топовых представителей нашего чемпионата, чья готовность тянет и на высший дивизион. Поэтому переход в "Коджаэлиспор" не должен рассматриваться как понижение. Для Тагыбергена это в любом случае будет плюс.
Только взгляните на этих фанатов, поддерживающих свою команду всегда и везде. Еще раз подчеркнем: это второй дивизион Турции.
Напомним, что до конца сезона "Ордабасы" предстоит провести девять матчей. Восемь из них - в чемпионате, еще один - в финале Кубка Казахстана с "Тоболом". Кроме того, осенью Тагыбергена ожидают шесть матчей за сборную Казахстана в квалификации Евро-2024.
Фото: ФК "Ордабасы"©
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