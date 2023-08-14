Сейчас или никогда. Почему Тагыбергену нужно уезжать в Турцию уже этим летом

Одной из главных новостей прошлой недели в отечественном футболе стала информация о возможном переезде капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в чемпионат Турции. Корреспондент Vesti.kz считает, что опытному полузащитнику нужно цепляться за эту возможность и уезжать в новую страну до конца лета. Почему - читайте в нашем материале.

Несколько дней назад Тагыберген отметил свой 33-й день рождения, а в следующем матче отличился очередным, уже десятым голом в текущем сезоне КПЛ. Лидер "Ордабасы" и сборной Казахстана вышел на пик тогда, когда от него такой стабильности уже не ждали - в 32 года. Во всех турнирах за клуб и сборную он забил 15 голов и оформил 11 ассистов с начала года. Таких показателей у него прежде не было и близко.

Во многом благодаря форме Тагыбергена комфортно себя чувствует и "Ордабасы". Шымкентцы уже пробились в финал Кубка Казахстана, а еще они лидируют в чемпионате, имея шестиочковый отрыв от ближайших конкурентов (правда у "Астаны" один матч в запасе - Прим. автора).

Изначально сообщалось, что в турецком "Коджаэлиспоре" на Тагыбергена рассчитывает лично главный тренер. Затем появилась информация, что сам футболист уведомил "Ордабасы" о поступившем к нему предложении, и оно очень заманчиво. В частности, в Турции казахстанцу предлагают контракт на 2,5 года. К тому моменту хавбеку будет уже 35 лет.

Чем известен клуб, всерьез заинтересовавшийся Тагыбергеном? По итогам прошлого сезона "Коджаэлиспор" с первого места вышел из второй лиги в первую, то есть, из третьего по значимости дивизиона во второй. Поэтому это не Суперлига, и заруб с "Галатасараем", "Фенербахче" или "Бешикташем" в чемпионате у клуба из города Измит пока не намечается.

Однако черно-зеленые точечно усиливают свой состав. В это межсезонье к команде уже присоединились португальский атакующий полузащитник Жоау Амарал из польского "Леха", швед Кристиан Куаку и еще ряд других футболистов, ранее выступавших в других чемпионатах или даже в Суперлиге Турции. Кстати, в случае перехода в "Коджаэлиспор", Тагыберген станет самым дорогостоящим футболистом команды. Его ценник равен 800 тысячам евро, а у Аморала, которому сейчас нет равных в Измите - 600 тысяч.

С таким рвением не исключено, что боссы "Коджаэлиспора" ставят перед собой задачу побороться за путевку в Суперлигу. Хотя сделать это сразу после возвращения в первую лигу будет крайне непросто. Тем более вчера команда проиграла у себя дома в рамках первого тура чемпионата "Манисе" - 0:2.

С огорчением можно еще раз подметить, что это всего лишь второй дивизион. А ведь Тагыберген, вероятно, самый яркий футболист текущего сезона КПЛ. Он забивает со штрафных как с пенальти, попадает в крупнейшие футбольные паблики в соцсетях и аккаунты УЕФА благодаря голам за сборную в отборочном цикле Евро-2024 , да и вообще стал одним из тех, благодаря которому футбол в Казахстане полюбили по-новому.

Но другого шанса уехать в зарубежный чемпионат у него может и не быть. Начавший свою профессиональную карьеру в 2008 году Тагыберген еще никогда не выступал за пределами Казахстана. И теперь, выйдя на свой пик, он заинтересовал команду из Турции. Там он не будет считаться легионером из-за новых правил относительно представителей тюркских республик, а еще может получить долгосрочный контракт, что очень непривычно для большинства казахстанских футболистов из КПЛ. А там, где есть долгосрочный контракт, - есть и уверенность в будущем.

Кроме того, какая мотивация осталась у Тагыбергена в "Ордабасы"? Сыграть в еврокубках? Клуб уже вылетел из Лиги конференций, уступив по сумме двух матчей польской "Легии" (4:5 - 2:2, 2:3). Выиграть чемпионат? Он его выигрывал и с "Актобе", и с "Астаной", и с "Тоболом". Завоевать Кубок? Он это делал с "Астаной" и "Кайсаром". Оформить золотой дубль? Он уже добивался такого с "Астаной" в 2016-м. Стать лучшим бомбардиром сезона КПЛ? Вряд ли для Асхата это имеет особую ценность, да и не факт, что он сможет догнать профильного нападающего Жоао Пауло, у которого на четыре мяча больше.

Выходит, что ничего нового Тагыберген в этом сезоне для себя уже не откроет. Разве что может стать частью исторического достижения "Ордабасы", который ранее никогда не становился чемпионом Казахстана. Но и этого еще нужно добиться, ведь впереди ряд нелегких матчей.

Поэтому кажется, что перейти в "Коджаэлиспор", пусть и во второй дивизион Турции, было бы логично. Отыграть на закате карьеры в новой стране, получить новую мотивацию, дать себе и своей семье увидеть другую жизнь - все это было бы очень кстати. Да и долгосрочный контракт - отличный бонус, который наверняка сыграет ключевую роль, если переход все же состоится.

Понятно, что в "Ордабасы" не захотят терять лидера. Но руководство должно понять желание капитана, если оно есть. Шымкентцы неплохо усилили свой состав этим летом, а бороться им теперь нужно исключительно на внутренней арене. Если бы команда все еще выступала в еврокубках, то, вероятно, и сам Тагыберген не рассматривал бы идею с переходом во второй дивизион Турции. Но теперь это уже логично и объяснимо.

Турецкий чемпионат входит в список самых конкурентных и сильных в Европе. Поэтому первую лигу Турции не стоит недооценивать. Во многом уровень этой лиги можно сопоставить с КПЛ, за исключением топовых представителей нашего чемпионата, чья готовность тянет и на высший дивизион. Поэтому переход в "Коджаэлиспор" не должен рассматриваться как понижение. Для Тагыбергена это в любом случае будет плюс.

Только взгляните на этих фанатов, поддерживающих свою команду всегда и везде. Еще раз подчеркнем: это второй дивизион Турции.

Напомним, что до конца сезона "Ордабасы" предстоит провести девять матчей. Восемь из них - в чемпионате, еще один - в финале Кубка Казахстана с "Тоболом". Кроме того, осенью Тагыбергена ожидают шесть матчей за сборную Казахстана в квалификации Евро-2024.

Фото: ФК "Ордабасы"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45 2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39 3 Астана 18 12 3 3 23-14 39 4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32 5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30 6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27 7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26 8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24 9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24 10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20 11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17 12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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