Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии 1

Капитан сборной Казахстана близок к переходу в турецкий клуб

Капитан сборной Казахстана близок к переходу в турецкий клуб
©КФФ

Капитан сборной Казахстана по футболу и шымкентского "Ордабасы" Асхат Тагыберген близок к переходу в турецкий клуб, сообщают Vesti.kz.

По информации Ozgurkocaeli, главный тренер "Коджаэлиспора" Эртугрул Саглам одобрил этот трансфер. Клубу осталось договориться с Тагыбергеном.

"32-летний полузащитник может играть на позициях "шестерки" и "восьмерки". Эртугрул Саглам одобрил кандидатуру опытного полузащитника, контракт с которым истекает 31 декабря.

Тагыберген, который подходит под квоту +1, которые являются гражданами Тюркских республик по иностранной квоте, также готов приехать в Турцию и "Коджаэлиспор". Договоренность с игроком, которым интересуется руководство "Коджаэлиспор", пока не достигнута", - пишет источник.

Тагыберген является воспитанником кызылординского футбола. За свою карьеру выступал за такие клубы, как "Кайсар", "Тобол", "Астана" и "Актобе". В сборную Казахстана футболист привлекается с 2014 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38
4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26
7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24
8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная РК по футболу Футбольные трансферы КПЛ Ордабасы ФК Турция

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 11:50
КПЛ
©КФФ Капитан сборной Казахстана близок к переходу в турецкий клуб
Вчера , 13:25
КПЛ
©instagram.com/carlosalosferrer Экс-тренер "Кайрата" возглавил европейскую сборную
Вчера , 11:34
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Проблемы конкурентов и еврокубки. Почему "Ордабасы" фаворит в чемпионской гонке КПЛ
7 августа, 20:59
КПЛ
©https://www.instagram.com/fcmaqtaaral Казахстанский клуб объявил о контракте с новым футболистом
7 августа, 14:36
КПЛ
©ФК "Актобе" Сборная Казахстана по футболу готова натурализовать российского нападающего
7 августа, 13:31
КПЛ
©ФК "Актобе" Принципиальность или обида? Как один из лидеров "Актобе" взбесил фанатов "Кайрата"
7 августа, 09:00
КПЛ
©ФК "Кайрат" Главный тренер "Кайрата" назвал причины поражения от "Актобе"
6 августа, 23:32
КПЛ
©ФК "Актобе" Видеообзор матча "Актобе" - "Кайрат"
6 августа, 22:57
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" приблизился к "Астане" после победы над "Кайратом"
6 августа, 22:31
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор неожиданного поражения "Тобола" в матче чемпионата Казахстана
6 августа, 21:39
КПЛ
©ФК "Тобол" Сенсацией завершился матч "Тобола" в чемпионате Казахстана
6 августа, 16:06
КПЛ
©ФК "Актобе" "Двоякое мнение". Французский легионер прокомментировал свой уход из "Актобе"
6 августа, 15:00
КПЛ
©Metaratings.ru "Показали характер, играли здорово". Директор "Тобола" - о победе над "Базелем"
6 августа, 14:30
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" отзаявил российского нападающего
6 августа, 10:48
КПЛ
©qjl.kz Европейский клуб заинтересован в трансфере казахстанского вундеркинда
6 августа, 10:14
КПЛ
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция матча "Актобе" - "Кайрат" и участника еврокубков в КПЛ
6 августа, 08:13
КПЛ
©ФК "Актобе" "Есть разные взгляды на ситуации". Карпович - о "конфликте" с директором "Актобе"
5 августа, 23:57
КПЛ
©ФК "Шахтер" Видеообзор матча "Шахтер" - "Атырау" с голевой перестрелкой
5 августа, 22:55
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Шахтер" упустил победу над "Атырау" в матче КПЛ
5 августа, 21:35
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Видеообзор ничьей между "Жетысу" и "Кызыл-Жаром"
5 августа, 20:59
КПЛ
©ФК "Каспий" Матч аутсайдеров КПЛ завершился разгромной победой
5 августа, 19:59
КПЛ
©"Кызыл-Жар" "Жетысу" и "Кызыл-Жар" не смогли выявить победителя в матче КПЛ
5 августа, 10:47
КПЛ
©ФК "Шахтер" Прямая трансляция матча "Шахтер" - "Атырау" и еще двух игр 18-го тура КПЛ
5 августа, 08:21
КПЛ
©ФК "Аксу" Лидер клуба КПЛ перешел в состав четырехкратного чемпиона другой страны
4 августа, 20:33
КПЛ
©ФК "Кайрат" Европейский клуб объявил о возвращении экс-игрока "Кайрата"
4 августа, 13:12
КПЛ
©legia.com Много возможностей, мало идей. "Ордабасы" - главное разочарование Казахстана в еврокубках
3 августа, 14:34
КПЛ
©gnkdinamo.hr Стойлов объяснил вылет "Астаны" из Лиги чемпионов и вынес вердикт на Лигу Европы
3 августа, 12:50
КПЛ
©ФК "Актобе" "В Казахстан я всегда могу вернуться". Главный талант "Актобе" уедет в РПЛ?
3 августа, 11:09
КПЛ
©ФК "Каспий" Аутсайдер КПЛ назначил нового тренера. Он выводил клуб в еврокубки
3 августа, 10:45
КПЛ
©КФФ Футболист сборной Казахстана заинтересовал клуб РПЛ

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus