Стали известны детали трансфера Тагыбергена в турецкий клуб

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген сообщил "Ордабасы" о поступившем к нему предложении от турецкого клуба "Коджаэлиспор", передает корреспондент Vesti.kz.
Ведущий полузащитник шымкентского клуба имеет шансы перебраться в Турцию. Тагыбергена заинтересовал вариант с трансфером в "Коджаэлиспор". Помимо цели попробовать себя в новой лиге, игрока привлекают достаточно хорошие личные условия, в частности ему могут предложить контракт на 2,5 года.
Как поступит "Ордабасы" на данный момент, неизвестно, но клуб по-прежнему нацелен на чемпионский титул в Казахстане и, возможно, в связи с этим шымкентцы не захотят терять ключевого футболиста перед завершающей частью сезона.
Отметим, что Тагыберген проводит самый результативный сезон в карьере, на его счету в составе "Ордабасы" девять голов и девять ассистов в 16 матчах КПЛ.
Контракт 33-летнего футболиста с "Ордабасы" рассчитан до конца года. Рыночная стоимость Тагыбергена, по версии Transfermarkt, оценивается в 850 тысяч евро.
Загрузка матч-центра...
Реклама