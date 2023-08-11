Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Стали известны детали трансфера Тагыбергена в турецкий клуб

Стали известны детали трансфера Тагыбергена в турецкий клуб
©КФФ

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген сообщил "Ордабасы" о поступившем к нему предложении от турецкого клуба "Коджаэлиспор", передает корреспондент Vesti.kz

Ведущий полузащитник шымкентского клуба имеет шансы перебраться в Турцию. Тагыбергена заинтересовал вариант с трансфером в "Коджаэлиспор". Помимо цели попробовать себя в новой лиге, игрока привлекают достаточно хорошие личные условия, в частности ему могут предложить контракт на 2,5 года.

Как поступит "Ордабасы" на данный момент, неизвестно, но клуб по-прежнему нацелен на чемпионский титул в Казахстане и, возможно, в связи с этим шымкентцы не захотят терять ключевого футболиста перед завершающей частью сезона. 

Отметим, что Тагыберген проводит самый результативный сезон в карьере, на его счету в составе "Ордабасы" девять голов и девять ассистов в 16 матчах КПЛ.

Контракт 33-летнего футболиста с "Ордабасы" рассчитан до конца года. Рыночная стоимость Тагыбергена, по версии Transfermarkt, оценивается в 850 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38
4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29
5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29
6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26
7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24
8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24
9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24
10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная РК по футболу КПЛ Ордабасы ФК Турция Трансфер

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 16:10
КПЛ
©КФФ Стали известны детали трансфера Тагыбергена в турецкий клуб
Сегодня , 14:26
КПЛ
©ФК "Актобе" Фанаты попросили Тимура Турлова выкупить "Актобе". Бизнесмен дал ответ
Сегодня , 12:48
КПЛ
©ФК "Кайрат" Казахстанский талант вернулся из российского клуба в "Кайрат"
Сегодня , 11:08
КПЛ
©ПФК ЦСКА Станет тренером "Кайрата"? Леонид Слуцкий прилетел в Алматы
Вчера , 18:45
КПЛ
©ФК "Актобе" Не усилит сборную Казахстана? Почему натурализация российского нападающего - странное решение
Вчера , 14:25
КПЛ
©КФФ Доверие Адиева и слабая конкуренция. Почему ошибки Шацкого не сказываются на его статусе в сборной Казахстана
9 августа, 20:23
КПЛ
©КФФ Президент КФФ ответил на критику в адрес судей КПЛ
9 августа, 18:28
КПЛ
©ФК "Каспий" Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на миллион
9 августа, 18:13
КПЛ
©ФК "Актобе" Футболист сборной Казахстана получил дисквалификацию
9 августа, 11:50
КПЛ
©КФФ Капитан сборной Казахстана близок к переходу в турецкий клуб
8 августа, 13:25
КПЛ
©instagram.com/carlosalosferrer Экс-тренер "Кайрата" возглавил европейскую сборную
8 августа, 11:34
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Проблемы конкурентов и еврокубки. Почему "Ордабасы" фаворит в чемпионской гонке КПЛ
7 августа, 20:59
КПЛ
©https://www.instagram.com/fcmaqtaaral Казахстанский клуб объявил о контракте с новым футболистом
7 августа, 14:36
КПЛ
©ФК "Актобе" Сборная Казахстана по футболу готова натурализовать российского нападающего
7 августа, 13:31
КПЛ
©ФК "Актобе" Принципиальность или обида? Как один из лидеров "Актобе" взбесил фанатов "Кайрата"
7 августа, 09:00
КПЛ
©ФК "Кайрат" Главный тренер "Кайрата" назвал причины поражения от "Актобе"
6 августа, 23:32
КПЛ
©ФК "Актобе" Видеообзор матча "Актобе" - "Кайрат"
6 августа, 22:57
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" приблизился к "Астане" после победы над "Кайратом"
6 августа, 22:31
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор неожиданного поражения "Тобола" в матче чемпионата Казахстана
6 августа, 21:39
КПЛ
©ФК "Тобол" Сенсацией завершился матч "Тобола" в чемпионате Казахстана
6 августа, 16:06
КПЛ
©ФК "Актобе" "Двоякое мнение". Французский легионер прокомментировал свой уход из "Актобе"
6 августа, 15:00
КПЛ
©Metaratings.ru "Показали характер, играли здорово". Директор "Тобола" - о победе над "Базелем"
6 августа, 14:30
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" отзаявил российского нападающего
6 августа, 10:48
КПЛ
©qjl.kz Европейский клуб заинтересован в трансфере казахстанского вундеркинда
6 августа, 10:14
КПЛ
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция матча "Актобе" - "Кайрат" и участника еврокубков в КПЛ
6 августа, 08:13
КПЛ
©ФК "Актобе" "Есть разные взгляды на ситуации". Карпович - о "конфликте" с директором "Актобе"
5 августа, 23:57
КПЛ
©ФК "Шахтер" Видеообзор матча "Шахтер" - "Атырау" с голевой перестрелкой
5 августа, 22:55
КПЛ
©ФК "Шахтер" "Шахтер" упустил победу над "Атырау" в матче КПЛ
5 августа, 21:35
КПЛ
©ФК "Кызыл-Жар" Видеообзор ничьей между "Жетысу" и "Кызыл-Жаром"
5 августа, 20:59
КПЛ
©ФК "Каспий" Матч аутсайдеров КПЛ завершился разгромной победой

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus