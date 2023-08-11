Стали известны детали трансфера Тагыбергена в турецкий клуб

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген сообщил "Ордабасы" о поступившем к нему предложении от турецкого клуба "Коджаэлиспор", передает корреспондент Vesti.kz.

Ведущий полузащитник шымкентского клуба имеет шансы перебраться в Турцию. Тагыбергена заинтересовал вариант с трансфером в "Коджаэлиспор". Помимо цели попробовать себя в новой лиге, игрока привлекают достаточно хорошие личные условия, в частности ему могут предложить контракт на 2,5 года.

Как поступит "Ордабасы" на данный момент, неизвестно, но клуб по-прежнему нацелен на чемпионский титул в Казахстане и, возможно, в связи с этим шымкентцы не захотят терять ключевого футболиста перед завершающей частью сезона.

Отметим, что Тагыберген проводит самый результативный сезон в карьере, на его счету в составе "Ордабасы" девять голов и девять ассистов в 16 матчах КПЛ.

Контракт 33-летнего футболиста с "Ордабасы" рассчитан до конца года. Рыночная стоимость Тагыбергена, по версии Transfermarkt, оценивается в 850 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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