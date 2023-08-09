УЕФА обратился к капитану сборной Казахстана

Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил с днем рождения капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 9 августа, игроку исполнилось 33 года. Официальный аккаунт чемпионата Европы-2024 в Instagram поздравил Тагыбергена, опубликовав его фантастический гол в ворота Дании.
Напомним, этот мачт прошел в марте и завершился волевой победой казахстанцев (3:2), проигрывавших после первого тайма 0:2.
Тагыберген отличился на 86-й минуте и сравнял счет. Это взятие ворот стало лучшим во втором туре отборочного раунда чемпионата Европы-2024 по версии УЕФА.
Напомним, появилась информация, что Тагыберген, выступающий за шымкентский "Ордабасы", близок к переходу в турецкий клуб "Коджаэлиспор".
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