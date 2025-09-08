Эрлинг Холанд оказался в центре забавного инцидента во время сбора сборной Норвегии, передают Vesti.kz.

Звездный форвард "Манчестер Сити" показал подписчикам фото с разбитым лицом: опухшая губа, заметный шов и следы свежей травмы. Как признался сам футболист, он умудрился "врезаться в дверь автобуса" головой и заработал три шва.

Произошло это, когда команда возвращалась в отель после тренировки на стадионе Уллевол в преддверии матча квалификации чемпионата мира-2026 против Молдовы. На месте игрока сразу осмотрели врачи сборной, и, как заверили в пресс-службе команды, его здоровью ничего не угрожает.

Сам Холанд, впрочем, воспринял случившееся с юмором. Эрлинг в шутку "обвинил" Мартина Эдегора в своей травме, а когда один из фанатов поинтересовался судьбой самой двери, норвежец ответил с той же иронией.

Гвардиола запретил игроку "Ман Сити" переходить в "Барселону"

Тем временем стоит напомнить, что Холанд задумался об уходе из "Манчестер Сити", и уже есть клуб, готовый воспользоваться этой возможностью.