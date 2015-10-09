Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Холанд захотел уйти из "Манчестер Сити": известно, где его ждут

Эрлинг Холанд, по информации Sport.fr, потерял мотивацию в "Манчестер Сити" и недоволен текущими результатами английской команды, передают Vesti.kz

Все чаще говорится, что летом 2026 года норвежец может покинуть Англию.

"Барселона" уже готова использовать шанс: президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассматривает норвежца как главную трансферную цель, игрока, который способен стать символом нового проекта и вернуть атаке прежнюю мощь.

Однако "Реал" также остается в игре. Флорентино Перес давно мечтает о Холанде, и в случае ухода Винисиуса Жуниора именно он станет приоритетным кандидатом. Такой ход позволил бы Килиану Мбаппе занять любимый левый фланг, сделав линию атаки мадридцев почти идеальной.

В прошлом сезоне Холанд провел 48 матчей за "Сити", забил 34 гола и сделал 5 ассистов. Но даже при такой статистике он ощущает эмоциональное выгорание. Поэтому его будущее все отчетливее становится одной из главных интриг грядущих лет.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
2 Челси 3 2 1 0 7-1 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6-1 6
4 Тоттенхэм Хотспур 3 2 0 1 5-1 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5-3 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5-3 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4-4 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4-1 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4-5 4
11 Брайтон энд Хов Альбион 3 1 1 1 3-4 4
12 Лидс Юнайтед 3 1 1 1 1-5 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
14 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3-5 3
16 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-8 3
17 Ньюкасл Юнайтед 3 0 2 1 2-3 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2-4 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0-4 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 3 2-8 0

