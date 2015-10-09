Гвардиола запретил игроку "Ман Сити" переходить в "Барселону"

"Барселона" пыталась усилить атакующую линию по просьбе главного Ханса-Дитера Флика. Клуб рассматривал нескольких кандидатов: Нико Уильямса, Луиса Диаса и Савио Морейру, известного как Савиньо, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, особое внимание уделялось Савиньо — бразильский форвард стал ключевым игроком "Жироны" в историческом сезоне, когда команда впервые вышла в Лигу чемпионов.

Путь Морейры в Европе

После успешного сезона в Ла Лиге Морейра перешёл в "Манчестер Сити". Там он начал многообещающе, но травмы и конкуренция на позиции ограничили его игровое время. Игрок не смог полностью адаптироваться к схемам Пепа Гвардиолы, а команда переживала худший сезон за многие годы.

Запрет Гвардиолы на аренду

Спортивный директор "Барселоны" Деку связался с представителями "Сити", чтобы обсудить аренду Савиньо в каталонский клуб. Однако Пеп Гвардиола настоял, чтобы переговоры с "Барсой" не велись, считая, что Савиньо должен проявить свой потенциал в английской премьер-лиге.

Конкуренция за игрока

Савио Морейра интересовал не только "Барселону", но и другие клубы: "Реал", "Челси", "Арсенал" и "Боруссию" Дортмунд. Несмотря на интерес европейских гигантов, игрок остался в "Манчестер Сити", где продолжает бороться за место в составе.