Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Вчера 20:54
 

Гвардиола запретил игроку "Ман Сити" переходить в "Барселону"

  Комментарии

Поделиться
Гвардиола запретил игроку "Ман Сити" переходить в "Барселону" Пеп Гвардиола. ©Depositphotos/[email protected]

"Барселона" пыталась усилить атакующую линию по просьбе главного Ханса-Дитера Флика. Клуб рассматривал нескольких кандидатов: Нико Уильямса, Луиса Диаса и Савио Морейру, известного как Савиньо, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" пыталась усилить атакующую линию по просьбе главного Ханса-Дитера Флика. Клуб рассматривал нескольких кандидатов: Нико Уильямса, Луиса Диаса и Савио Морейру, известного как Савиньо, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, особое внимание уделялось Савиньо — бразильский форвард стал ключевым игроком "Жироны" в историческом сезоне, когда команда впервые вышла в Лигу чемпионов.

Путь Морейры в Европе

После успешного сезона в Ла Лиге Морейра перешёл в "Манчестер Сити". Там он начал многообещающе, но травмы и конкуренция на позиции ограничили его игровое время. Игрок не смог полностью адаптироваться к схемам Пепа Гвардиолы, а команда переживала худший сезон за многие годы.


Запрет Гвардиолы на аренду

Спортивный директор "Барселоны" Деку связался с представителями "Сити", чтобы обсудить аренду Савиньо в каталонский клуб. Однако Пеп Гвардиола настоял, чтобы переговоры с "Барсой" не велись, считая, что Савиньо должен проявить свой потенциал в английской премьер-лиге.

Конкуренция за игрока

Савио Морейра интересовал не только "Барселону", но и другие клубы: "Реал", "Челси", "Арсенал" и "Боруссию" Дортмунд. Несмотря на интерес европейских гигантов, игрок остался в "Манчестер Сити", где продолжает бороться за место в составе.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
2 Челси 3 2 1 0 7-1 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6-1 6
4 Тоттенхэм Хотспур 3 2 0 1 5-1 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5-3 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5-3 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4-4 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4-1 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4-5 4
11 Брайтон энд Хов Альбион 3 1 1 1 3-4 4
12 Лидс Юнайтед 3 1 1 1 1-5 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
14 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3-5 3
16 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-8 3
17 Ньюкасл Юнайтед 3 0 2 1 2-3 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2-4 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0-4 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 3 2-8 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
7 сентября 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 127 человек

Реклама

Живи спортом!