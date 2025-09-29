Ситуация вокруг вингера Родриго Гоэса в мадридском "Реале" всё больше напоминает тупик, передают Vesti.kz.

Гвардиола следил за бразильцем, но его будущее в "Сити" под вопросом

Ещё недавно бразильский форвард считался одним из ключевых игроков мадридцев, но травма и потеря формы серьёзно повлияли на его позиции в составе. При Хаби Алонсо он уже не выглядит незаменимым, а конкуренция в атаке только растёт.

Многие ожидали, что выходом для игрока станет переход в "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола давно симпатизировал Родриго, а скауты английского клуба следили за ним несколько лет.





Незаменимых не бывает

Однако, как сообщает Defensa Сentral, "Сити" окончательно снял его кандидатуру с повестки. Клуб готовит долгосрочный контракт до 2031 года для другого бразильца – Савиньо, и на позиции Родриго теперь ставка делается именно на него.

Таким образом, для Родриго дверь в Манчестер закрылась. "Реал" пока не собирается расставаться с игроком, но очевидно, что его статус в команде изменился. Теперь бразильцу предстоит либо доказать Алонсо свою необходимость, либо искать новые направления для продолжения карьеры – но точно не в "Сити". Отметим, что футболист оценивается в 90 миллионов евро.

Напомним, что кроме "Сити", интерес к Родриго проявил и ПСЖ, предложив за бразильца довольно солидную сумму.