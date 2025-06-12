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Гвардиола отказался от самого дорогого игрока "Сити" - известны покупатели

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История самого дорогого вингера "Манчестер Сити" близка к завершению - Джек Грилиш, за которого когда-то отдали рекордные 117,5 миллиона евро, больше не входит в планы главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, передают Vesti.kz

Грилиш готов покинуть "Сити"

После того, как Грилиш не попал в заявку на клубный чемпионат мира-2025 и остался на скамейке в финале Кубка Англии против "Кристал Пэлас", сам игрок признал - пора двигаться дальше. И на фоне неясного будущего в "Сити", агличанин начал присматриваться к новым возможностям. 

Основной приоритет - игровая практика, ведь впереди чемпионат мира-2026, а для попадания в сборную Англии нужна стабильная форма. В этом сезоне Джек провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач - статистика неплохая, но не та, которую ждут от футболиста его уровня и контракта.

Ситуацией тут же заинтересовались "Эвертон" и "Ньюкасл". Оба клуба рассматривают вариант аренды. Как сообщает Football Insider, "ириски" уже готовы начать переговоры с "Сити", но есть одно "но" - зарплата игрока в размере 300 тысяч фунтов в неделю (207 миллионов тенге).

Очевидно, что для аренды необходима договоренность о частичной компенсации со стороны "горожан".

Стоит отметить, что интерес к Грилишу проявляет и "Наполи", который не против переманить англичанина в Серию А.


Уйти нельзя остаться

Учитывая, что контракт Грилиш с "Манчестер Сити" действует до 2027 года, полноценный трансфер кажется маловероятным, но временный переезд - вполне реалистичный сценарий.

Теперь самому дорогому вингеру в истории "Сити" предстоит сделать выбор: либо найти новый клуб и вернуть себе форму к ЧМ-2026, либо рискнуть и окончательно выпасть из обоймы - как в клубе, так и в сборной.

А аренда в "Эвертон" или "Ньюкасл" может стать именно тем шансом, который ему так нужен.


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Напомним, что "Манчестер Сити" усилил вратарскую линию, подписав 33-летнего кипера, который ранее выступал за "Челси".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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