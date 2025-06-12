История самого дорогого вингера "Манчестер Сити" близка к завершению - Джек Грилиш, за которого когда-то отдали рекордные 117,5 миллиона евро, больше не входит в планы главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, передают Vesti.kz.

Грилиш готов покинуть "Сити"

После того, как Грилиш не попал в заявку на клубный чемпионат мира-2025 и остался на скамейке в финале Кубка Англии против "Кристал Пэлас", сам игрок признал - пора двигаться дальше. И на фоне неясного будущего в "Сити", агличанин начал присматриваться к новым возможностям.

Основной приоритет - игровая практика, ведь впереди чемпионат мира-2026, а для попадания в сборную Англии нужна стабильная форма. В этом сезоне Джек провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач - статистика неплохая, но не та, которую ждут от футболиста его уровня и контракта.

Ситуацией тут же заинтересовались "Эвертон" и "Ньюкасл". Оба клуба рассматривают вариант аренды. Как сообщает Football Insider, "ириски" уже готовы начать переговоры с "Сити", но есть одно "но" - зарплата игрока в размере 300 тысяч фунтов в неделю (207 миллионов тенге).

Очевидно, что для аренды необходима договоренность о частичной компенсации со стороны "горожан".

Стоит отметить, что интерес к Грилишу проявляет и "Наполи", который не против переманить англичанина в Серию А.





Уйти нельзя остаться

Учитывая, что контракт Грилиш с "Манчестер Сити" действует до 2027 года, полноценный трансфер кажется маловероятным, но временный переезд - вполне реалистичный сценарий.

Теперь самому дорогому вингеру в истории "Сити" предстоит сделать выбор: либо найти новый клуб и вернуть себе форму к ЧМ-2026, либо рискнуть и окончательно выпасть из обоймы - как в клубе, так и в сборной.

А аренда в "Эвертон" или "Ньюкасл" может стать именно тем шансом, который ему так нужен.



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Напомним, что "Манчестер Сити" усилил вратарскую линию, подписав 33-летнего кипера, который ранее выступал за "Челси".