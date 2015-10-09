Гвардиола нашел замену Де Брюйне: "Сити" готов выложить 110 миллионов

Хави Симонс может стать одним из главных героев трансферного лета 2025. 22-летний полузащитник сборной Нидерландов оказался в центре внимания топ-клубов Европы, а особенно - "Манчестер Сити", который после ухода Кевина Де Брюне ищет свежую кровь для построения новой команды. И, кажется, Пеп Гвардиола уже присмотрел идеального кандидата, передают Vesti.kz.

"Сити" предлагает максимум за Симонса, а "Лейпциг" готов к продаже

Хави Симонс - нидерландский полузащитник "РБ Лейпциг" и сборной Нидерландов. Свою футбольную карьеру он начал в академии "Барселоны", где быстро стал звездой среди сверстников и получил прозвище "голландский вундеркинд".

Помимо успехов на поле, Симонс быстро стал звездой соцсетей - уже в 15 лет он превратился в интернет-сенсацию: его игровые моменты собирали миллионы просмотров, а число подписчиков в Instagram достигло около миллиона.

В 2019 году он подписал первый профессиональный контракт с ПСЖ, а в 2022-м перешел в ПСВ, где провел яркий сезон - 22 гола в 48 матчах. Это заставило парижан активировать опцию обратного выкупа, но в основном составе Хави шанса не получил и летом 2023 года был отдан в аренду "РБ Лейпциг".

В январе 2025 года немецкий клуб выупил Симонса у парижан за рекордные 80 миллионов евро с учетом бонусов. Его контракт с "быками" рассчитан до 30 июня 2027 года.

Однако, теперь "Лейпциг" готов отпустить голландского плеймейкера. Виной тому череда факторов: нестабильные выступления, не самые гладкие отношения внутри раздевалки и высокая зарплата, превышающая 12 миллионов евро в год.

При этом "Лейпциг" хочет не просто вернуть вложенные средства, а заработать - речь идет о сумме в диапазоне от 70 до 110 миллионов евро.

Именно такую максимальную сумму, по информации Тodofichajes, и предложили "Манчестер Сити".

Не только "Сити" положил глаз на Симонса

Гвардиола не хочет тянуть до последних дней окна и намерен заполучить Симонса еще до старта предсезонных сборов.

В клубе видят в нем идеального игрока для роли атакующего конструктора - с нужным набором качеств: креативность, техника, универсальность и умение адаптироваться к любым задачам на поле.

Однако "Сити" - не единственный претендент. "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и особенно "Тоттенхэм" также следят за ситуацией.

Но далеко не все готовы вступать в ценовую гонку. Преимущество "Сити" заключается не только в финансовой мощи, но и в спортивной стабильности, четкой стратегии и возможности для роста под руководством одного из сильнейших тренеров мира.

Чем Симонс так хорош? В минувшем сезоне Бундеслиги он продемонстрировал колоссальную вариативность - играл и в центре поля, и на флангах, и в роли "десятки". На его счету - более 10 голов и 7 ассистов.

Напомним, что Гвардиола уже не в первый раз"срывает" трансферные планы топовых грандов, например, недавно он увел звезду у "Реала".