Роналду помог Португалии прервать неудачную серию, длившуюся 25 лет

Сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду прервала серию без побед над командой из Германии, которая длилась 25 лет, передают Vesti.kz.

Напомним, накануне Португалия обыграла Германию со счетом 1:2 в рамках полуфинального матча Лиги наций. При равенстве голов (1:1) победный мяч смог забить лидер португальской сборной - Роналду. Это был его 137-й гол за сборную Португалии в 220 матчах и 937-й мяч в карьере. Все три показателя - абсолютные рекорды среди мужчин, сообщает BBC.

Однако до этого Германия оставалась самой "неудобной" сборной для Криштиану: он проигрывал ей все пять матчей, начиная с Евро-2000, когда Португалия в последний раз побеждала немцев. Теперь статистика изменилась: пять поражений и одна победа.

Голевой рекорд Роналду в матчах с Германией был слабым: всего один гол за 450 минут. Теперь — два за 540 минут, то есть один гол каждые 270 минут.

Интересно, что именно в матчах с немецкими клубами Роналду блистал в Лиге чемпионов, забив 28 голов в 26 играх.

С 30 лет он забил 85 голов за сборную Португалии. Для сравнения: всего пять футболистов в истории забили за национальные команды больше 85 мячей. То есть, вторая половина международной карьеры Роналду продуктивнее, чем вся карьера таких легенд, как Пушкаш, Пеле, Марадона, Герд Мюллер, а также современных игроков вроде Неймара и Харри Кейна.

Напомним, в решающем матче подопечные Роберто Мартинеса сыграют с победителем второго полуфинала, где в ночь с 5 на 6 июня встретятся сборные Испании и Франции.