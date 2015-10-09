Гвардиола увел звезду у "Реала" за 70 миллионов

Появились новые подробности перехода полузащитника "Милана" и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерса в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже достигли устной договоренности, а оформление сделки, стоимость которой оценивается около 70 миллионов евро, сейчас находится на финальной стадии. Личные условия игрока были согласованы несколько дней назад, остаются лишь формальные процедуры.

Под руководством Пепа Гвардиолы "Манчестер Сити" удалось опередить "Реал" в борьбе за 26-летнего нидерландского хавбека.

Рейндерс перешел в "Милан" в 2023 году и за сезон-2024/25 провел 37 матчей в Серии А, забив десять голов и отдав четыре результативные передачи.

Ранее он выступал за "Валвейк", АЗ и "ПЕК Зволле" и с 2023 года входит в состав национальной сборной.