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"Зенит" Алипа объявил о расставании с талантливым футболистом

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"Зенит" Алипа объявил о расставании с талантливым футболистом ©ФК "Зенит"

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев покидает санкт-петербургский "Зенит", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Российский полузащитник Зелимхан Бакаев покидает санкт-петербургский "Зенит", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Бакаев присоединился к "сине-бело-голубым" 15 июня 2022 года. В сентябре 2023-го он отправился в аренду в клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ, а после возвращения провел концовку сезона-2023/24 в подмосковных "Химках".

Всего за "Зенит" атакующий полузащитник провел 34 матча, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны и два Суперкубка.

Отметим, что в начале карьеры футболист выступал за московский "Спартак" и считался одним из главных талантов российской премьер-лиги.


Напомним, в составе "Зенита" также выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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