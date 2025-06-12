Каталонская "Барселона" может вернуть противоречивого экс-игрока по просьбе главного тренера Ханса-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

Хотя основной левый защитник Александро Бальде неприкосновенен, его сменщик Жерар Мартин может покинуть "сине-гранатовых".

В таком случае Флик уже выбрал замену - и даже настоял на возвращении бывшего игрока "Барселоны", который когда-то ушел из клуба за конфликты.

История конфликта

Речь идет об Алехандро Гримальдо - футболисте, который в свое время покинул клуб на фоне конфликта с Луисом Энрике.

Когда он выступал за "Барселону B", он открыто высказывал недовольство тем, что Энрике - тогдашний тренер первой команды - игнорировал его и не давал ни малейшего шанса проявить себя на высшем уровне.

Несмотря на стабильную игру и высокий потенциал, дорога в основу для него так и не открылась.

Кроме того, Гримальдо конфликтовал с клубом и по дисциплинарной части - ходили слухи, что он нарушал внутренний распорядок и вел себя вызывающе, что только усугубляло ситуацию.



В итоге, не дождавшись доверия, он покинул "Барселону" и перебрался в Португалию, где блеснул в составе "Бенфики".

А позже - и вовсе стал звездой леверкузенского "Байера", превратившись в одного из лидеров команды Хаби Алонсо и одного из лучших крайних защитников Бундеслиги. В Леверкузене его талант раскрылся в полной мере.

"Барса" готова дать второй шанс

Как пишет Don Balon, сейчас его рассматривают как дешевую и надежную опцию для усиления левого фланга - трансфер обойдется "Барселоне" менее чем в 20 миллионов евро, и даже продажа Мартина принесет минимум 12 миллионов.

Если сделка состоится, это будет один из тех редких случаев, когда "Барселона" возвращает "блудного сына" - уже не как перспективного юношу, а как состоявшегося профессионала с характером и опытом на высшем уровне.



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Ранее Флик выступил с инициативой укрепить атаку, однако президент клуба Жоан Лапорта пока не разделяет его энтузиазма.