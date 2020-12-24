Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция Футзал
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Деспотович, Сорокин, Плиев и другие, или как выступают в России бывшие игроки КПЛ

Из 12 футболистов особо выделяются двое.

Деспотович, Сорокин, Плиев и другие, или как выступают в России бывшие игроки КПЛ
Джордже Деспотович. Фото: ФК "Рубин"©️
Новости спорта Футбол
0
Первая половина сезона в российской премьер-лиге (РПЛ) позади. Корреспондент Vesti.kz рассказал об успехах экс-игроков клубов КПЛ в командах высшего дивизиона России.

Дмитрий Хомич - один матч в Кубке России



Бывший голкипер молодежной сборной России, в 2014 году выступавший за "Кайрат", уже третий год играет в составе подмосковных "Химок". И если еще в прошлом сезоне, когда клуб выступал в ФНЛ, Хомич принимал участие в играх, то в РПЛ 36-летний Дмитрий затерялся на скамейке запасных. Он ни разу не появился на поле в рамках чемпионата страны, но отыграл 120 минут в кубковом матче с "Нижним Новгородом" (1:1), где помог своей команде добыть победу в серии пенальти. 

Акмаль Бахтияров - один матч



С начала этого сезона 22-летний воспитанник "Кайрата" больше играл за молодежную сборную Казахстана, нежели за клуб. В составе "Сочи" Бахтияров принял участие лишь в одном матче РПЛ, в августе выйдя на восемь минут в игре с "Рубином". В октябре Акмаль отыграл 76 минут в кубковой встрече с "Оренбургом". Отметим, что в настоящий момент "Сочи" находится в зоне еврокубков, замыкая топ-4 РПЛ. 

Кирилл Колесниченко - два матча



20-летний российский нападающий, права на которого принадлежат "Кайрату", в настоящее время выступает за волгоградский "Ротор". В новый клуб Колесниченко перешел еще в начале сентября, но за это время принял участие лишь в двух матча РПЛ (один - в старте). На его счету 79 сыгранных минут и одна желтая карточка. Также Кирилл отыграл 90 минут в проигранном кубковом матче с "Крыльями Советов" - 0:3. Сейчас клуб Колесниченко находится на 13-м месте в РПЛ, но отрыв от последней команды чемпионата составляет всего один балл.

Заурбек Плиев - пять матчей



Уже полтора года экс-защитник "Астаны" и "Кайрата" защищает цвета московского "Динамо". В этом сезоне игрок редко появляется на поле, занеся в актив лишь пять встреч (одна - в основе). В этих матчах Плиев заработал три предупреждения.

Исламбек Куат - шесть матчей



Полузащитник сборной Казахстана выступает за "Химки". Исламбек перешел в новый клуб на правах свободного агента, а до этого выступал за "Оренбург". Куат является игроком ротации, поэтому принял участие лишь в шести играх чемпионата, отметившись тремя "горчичниками".

Егор Сорокин - восемь матчей в РПЛ и четыре игры в Лиге чемпионов



Защитник "Краснодара" не является важным игроком стартового состава. Чаще экс-оборонца "Актобе" использовали как игрока ротации, способного дать отдохнуть основным защитникам. На счету Сорокина в этом сезоне восемь матчей в РПЛ, в которых он получил по одной желтой и красной карточке. Также Егор сыграл в четырех матчах групповой стадии Лиги чемпионов. Его команда заняла третье место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы, оставшись единственной участницей еврокубков от России.

Алексей Герасимов - 13 матчей



Экс-защитник "Жетысу" выступает в составе "Урала". В 2015 году он отыграл девять матчей в КПЛ за "семиреченцев", а перешел в казахстанский клуб Герасимов как раз на правах аренды из "Урала". С тех пор екатеринбургский клуб еще три раза отдавал защитника в аренду, но сейчас Алексей является твердым игроком стартового состава. На счету Герасимова в текущем сезоне 13 матчей в РПЛ и одна желтая карточка. 

Седрик Гогуа - 14 матчей



Летом 2017 года ивуарийский защитник подписал контракт с "Кайратом". Однако за целый год в Алматы высокорослый центрдеф принял участие лишь в одном матче за основу "Кайрата", а случилось это в матче за Суперкубок Казахстана-2018, в котором команда разгромно проиграла "Астане" - 0:3. Летом этого года московский ЦСКА отдал Гогуа в аренду в "Ротор". В первой половине сезона Седрик сыграл в 14 матчах за команду, получив три желтые и одну красную карточку. 

Марат Быстров - 15 матчей



Защитник сборной Казахстана в августе подписал контракт с грозненским "Ахматом". В РПЛ Быстров играет стабильно, являясь футболистом основного состава. В 11 из 15 проведенных встреч Марат появлялся на поле с первых минут. На его счету одна желтая карточка и удаление.

Александр Зуев - 15 матчей



Зуев никогда в своей карьере не играл в Казахстане на уровне профессионала, но делал свои первые футбольные шаги уроженец Костаная именно под руководством Рафика Балбабяна, который сейчас руководит футбольным центром "Тобола". С этого года Зуев является футболистом казанского "Рубина" (ранее играл там на правах аренды). На его счету 15 матчей в рамках РПЛ в текущем сезоне и три желтые карточки.

Джордже Деспотович - 15 матчей, семь голов, два ассиста



Перед началом этого сезона бывший форвард "Жетысу", "Кайрата", "Тобола" и "Астаны" выступает за "Рубин". В казанском клубе, как и в "Оренбурге" до этого, Деспотович сходу стал одним из лидеров. На его счету 15 матчей в РПЛ, в которых он забил семь мячей и дважды ассистировал партнерам. В списке бомбардиров чемпионата он идет на восьмом месте. Также отметим, что Джордже начал стабильно вызываться в сборную Сербии, однако дебютировать за главную команду страны ему пока не удалось. 

Бахтиер Зайнутдинов - 18 матчей в РПЛ и шесть матчей в Лиге Европы, один гол



Зайнутдинов начал сезон еще в составе "Ростова", проведя за клуб четыре игры в чемпионате. Затем последовал переход в ЦСКА, в котором Бахтиер стал игроком стартового состава. На его счету 18 матчей в премьер-лиге, а также один забитый мяч. В групповом этапе Лиги Европы Зайнутдинов сыграл во всех шести матчах команды, однако "армейцы" провалились, набрав лишь три очка и заняв последнее место в квартете. Сейчас ЦСКА идет на втором месте в РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре пункта.

Напомним, что ранее появилась информация о переходе полузащитника "Астаны" Ивана Маевского в "Ротор". Также сообщалось, что в один из клубов РПЛ может перейти многолетний лидер столичных Дмитрий Шомко. У обоих футболистов истекли сроки контрактов с "Астаной".

Сегодня также стало известно о переходе нападающего "Тобола" Сенина Себаи в "Химки".

Фото: ФК "Химки" (1,5), ПФК "Сочи" (2), СК "Ротор" (3,8), ФК "Динамо" (4), ФК "Краснодар" (6), ФК "Урал" (7), РФК "Ахмат" (9), ФК "Рубин" (10,11), ПФК ЦСКА (12)

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Премьер-лига России КПЛ-2020 Кайрат ФК Химки ФК Сочи ФК Бахтияров Акмаль Рубин Оренбург ФК Ротор ФК Астана ФК Динамо Москва Сборная РК по футболу Куат Исламбек Актобе ФК Лига чемпионов Лига Европы Жетысу ФК Суперкубок Казахстана ЦСКА Ахмат ФК Быстров Марат Тобол ФК Зайнутдинов Бахтиер Ростов ФК Зенит Казахстан Россия Кайсар ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
18:31
Футбол

Деспотович, Сорокин, Плиев и другие, или как выступают в России бывшие игроки КПЛ
Сегодня
18:03
Футбол

Исламхан дал первый комментарий после дисквалификации за допинг
Сегодня
17:55
Футбол

Исламхан дисквалифицирован на два года
Сегодня
16:59
Футбол

Клуб Исламбека Куата подписал форварда "Тобола"
Сегодня
16:04
Футбол

Основные в сборной, запасные в клубах. Как сыграли армянские футболисты в КПЛ-2020
Сегодня
12:50
Футбол

Казахстанский футбольный клуб готов сменить название ради спонсора
Сегодня
11:02
Футбол

Появился новый кандидат на пост главного тренера "Ордабасы". Он работал в РПЛ
Сегодня
10:00
Футбол

Футболист "Кайрата" и сборной Казахстана заинтересовал турецкие клубы
Сегодня
07:53
Футбол

Казахстанский тренер с опытом работы в Европе может войти в штаб сборной Казахстана
Сегодня
07:25
Футбол

Экс-тренер "Актобе" приглянулся участникам еврокубков от Казахстана
Вчера
21:53
Футбол

Полузащитник "Астаны" подписал контракт с клубом чемпионата России
Вчера
21:05
Футбол

Стал почти основным в "Кайрате", выиграл чемпионат и вернулся в сборную. Как провел сезон в КПЛ-2020 защитник из Беларуси
Вчера
20:16
Футбол

"Жетысу" его не удержит". Жаксылыков - самый разносторонний казахстанский форвард
Вчера
18:03
Футбол

Ставка "Жетысу", прогрессирующий Эбонг и лидер "Тараза". Как сыграли белорусские футболисты в КПЛ-2020
Вчера
15:45
Футбол

Юлия Мясникова из сборной Казахстана претендует на звание лучшей футболистки ЦСКА
Вчера
15:21
Футбол

Чемпион, вратарь-герой и автор сенсационного гола. Топ-5 сербских футболистов в КПЛ-2020
Вчера
12:44
Футбол

Европейский клуб задумал подписать защитника "Астаны"
Вчера
12:14
Футбол

"Тонкости не упускал из виду". Байсуфинов - о Билеке, провале в Лиге наций, своей философии и совмещении постов
Вчера
11:46
Футбол

Экс-тренер участника еврокубков от Казахстана получил предложение от другого клуба КПЛ
Вчера
11:23
Футбол

Месси побил рекорд Пеле
Вчера
11:00
Футбол

Клубы КПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Узбекистана
Вчера
09:51
Футбол

Бюджет клуба КПЛ будет значительно урезан. Из-за этого закроют команды из первой лиги и футзала
Вчера
09:27
Футбол

Дайте Гончаренко хороших защитников, чтобы он не ставил в оборону Зайнутдинова - экс-тренер клубов КПЛ
Вчера
08:42
Футбол

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Вчера
08:20
Футбол

"Ювентус" потерпел крупное поражение в чемпионате в матче с удалением и автоголом
22 декабря
23:12
Футбол

Лучший бомбардир с истекающим контрактом. Почему армянский вингер должен заинтересовать клубы КПЛ
22 декабря
20:55
Футбол

Аренда из "Кайрата" как приговор. Почему у футболистов нет обратного пути в алматинский клуб?
22 декабря
18:25
Футбол

Каким мог быть состав действующего чемпиона мира по футболу, если бы команда стоила как сборная Казахстана?
22 декабря
17:23
Футбол

От редких попаданий до бесперспективных. Как сыграли российские футболисты в КПЛ-2020
22 декабря
17:00
Футбол

"Изучали игру "Ман Сити". Воспитанник "Оле Бразил" - о спасении "Каспия" от вылета и болельщиках
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика