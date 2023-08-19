Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол

Автор:

Комментарии

Дебют Зайнутдинова и дерби экс-тренеров "Кайрата". Кто из бывших КПЛовцев рвется в группу еврокубков

Дебют Зайнутдинова и дерби экс-тренеров "Кайрата". Кто из бывших КПЛовцев рвется в группу еврокубков
©Instagram/besiktas

Уже на следующей неделе начнутся финальные противостояния квалификации трех еврокубковых турниров - Лиги чемпионов (ЛЧ), Лиги Европы (ЛЕ) и Лиги конференций (ЛК). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о бывших игроках и тренерах клубов КПЛ, которые могут пробиться в групповую стадию европейских континентальных турниров.

В главном евротурнире - Лиге чемпионов - может оказаться экс-полузащитник "Астаны" Ласло Кляйнхайслер. 29-летний венгерский хавбек вместе с греческим "Панатинаикосом" в финале квалификации сыграет с португальской "Брагой".

Ранее его команда прошла украинский "Днепр" (5:3) и французский "Марсель" (2:2, 5:3 - по пен.). Сам Кляйнхайслер принял участие в трех из четырех игр, выходя на замену. В случае победы "Панатинаикоса" по итогам двух матчей команда попадет в группу ЛЧ, а в случае поражения - отправится покорять групповую стадию ЛЕ.

Кандидатов на ЛЕ куда больше. Любопытно, что одну из путевок оспорят сразу два экс-тренера "Кайрата" - Владимир Вайсс ("Слован", Словакия) и Алексей Шпилевский ("Арис", Кипр). В команде первого выступает экс-полузащитник "Кайсара" и "Астаны" Тигран Барсегян, а также бывший хавбек "Тобола" Джаба Канкава. У второго среди подопечных можно найти бывшего полузащитника "Шахтера" Юлиуса Сзоке.

Барсегян и Канкава провели в текущей европейской квалификации по шесть матчей. У армянского вингера есть два ассиста, а грузинский опорник запомнился разве что двумя предупреждениями. На счету словацкого полузащитника "Ариса" Сзоке три игры в отборочном цикле. Теперь его ждет встреча с командой из своей страны.

Словацкий тренер Вайсс работал в "Кайрате" в 2013-2015 годах, а белорус Шпилевский - в 2018-2021-х. Победитель их противостояния пробьется в группу ЛЕ, проигравший - в группу ЛК.

Осенние еврокубки уже себе гарантировал и экс-полузащитник "Астаны" Ричард Алмейда. Выступающий в составе "Карабаха" 34-летний футболист может сыграть против словенской "Олимпии" в раунде плей-офф квалификации.

Сейчас азербайджанский бразилец уже не котируется как игрок стартового состава. Из шести еврокубковых матчей этого лета он принял участие всего в двух, выходя на поле в концовках встреч. Зато, при такой нагрузке в Лиге Европы, футболист получает игровую практику в уже стартовавшем чемпионате Азербайджана.

Тут же отметим, что формально в Лигу Европы может попасть и клуб экс-вингера "Астаны" Дорина Ротариу - болгарский "Лудогорец". Команда поспорит с амстердамским "Аяксом" за право сыграть в группе второго по значимости евротурнира. Но вот сам Ротариу вряд ли сыграет в еврокубках, так как он не вошел в заявку команды на сезон. Не исключено, что он сменит клубную прописку до конца лета.

А где Ротариу? Куда пропал экс-игрок "Астаны" из "Лудогорца" и почему он не сыграл против бывшей команды

Наибольшее количество претендентов имеется на попадание в группу ЛК. Но стоит отметить, что у их команд нет права на ошибку, ведь в случае поражения в финале квалификации они завершат еврокубковый сезон. Всем им нужна лишь победа.

Еще недавно игравший за "Каспий" вингер Дмитрий Подстрелов постарается помочь БАТЭ. Белорус уже провел шесть матчей за последний месяц в еврокубках, в которых отметился голевой передачей. Теперь его мастерство может понадобиться в решающих играх с косовским "Балкани".

Нелегкие две игры ждут подопечных казахстанца Владимира Чебурина, тренирующего литовский "Жальгирис". Экс-рулевой "Шахтера" и "Окжетпеса" встретится с венгерским "Ференцварошем"

В пяти из шести матчей летней квалификации Чебурин выпускал на поле 30-летнего полузащитника Овидиуса Вербицкаса, известного казахстанским болельщикам по выступлениям за "Тараз". Вероятно, он понадобится тренеру и в предстоящих баталиях с венграми.

Экс-латераль "Шахтера" Давид Атанаскоски тоже стремится в групповую стадию ЛК. Северомакедонский защитник выступает за албанский "Партизани", и он будет противостоять "Астане". Ранее 26-летний футболист принял участие во всех шести еврокубковых матчах этого сезона, отметившись одним ассистом.

Мы уже рассказали вам подробнее о клубе "Партизани". Прочитать наш текст вы можете здесь:

У них есть экс-игрок КПЛ, а еще они привезли к себе Моуринью. Что нужно знать о сопернике "Астаны" в ЛК

Бывший защитник "Тобола" Йонуц Ларие намерен вытащить румынский "Фарул" в группу ЛК на правах капитана. Сделать это будет непросто, так как в соперниках неуступчивый финский ХИК.

Этим летом 36-летний Ларие отыграл в пяти из шести еврокубковых матчей, забив в них один гол. В прошлом месяце центральный защитник отметился хет-триком в чемпионате Румынии, реализовав три пенальти в игре с "Волунтари" (4:1).

Еще один тренер, работавший КПЛ, может попасть в групповую стадию еврокубков. Это рулевой болгарского "Левски" Николай Костов. 60-летний специалист в прошлом тренировал "Шахтер" и "Каспий".

Но его команде порадовать своих болельщиков будет крайне сложно - в соперники достался немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта, в прошлом сезоне дошедший до финала Кубка Германии и 1/8 финала Лиги чемпионов.

Кипрский АПОЭЛ постарается пробиться в квартет ЛК, но для этого надо пройти бельгийский "Гент". В составе киприотов есть сразу два экс-игрока клубов КПЛ: бывший полузащитник "Ордабасы" Радослав Петрович и экс-защитник "Иртыша" Лаша Двали.

34-летний сербский полузащитник Петрович покинул "Ордабасы" всего месяц назад. Но он уже сыграл четыре матча в еврокубках за АПОЭЛ, и в них команда одержала четыре победы. 28-летний грузинский защитник Двали имеет аналогичные показатели, но к ним он добавил еще и гол.

Ну и, конечно же, как не вспомнить о Бахтиере Зайнутдинове? Его "Бешикташу" нужно пройти киевское "Динамо", чтобы обеспечить себе евроосень. Пока неясно, войдет ли 25-летний казахстанец в заявку стамбульского клуба на матчи с украинским топом, ведь о его переходе объявили всего пару суток назад.

Ранее "Бешикташ", еще без помощи казахстанца, прошел албанскую "Тирану" (5:1) и азербайджанский "Нефтчи" (5:2). Что касается "Динамо", то украинцы стартовали с третьего квалификационного раунда, где прошли греческий "Арис" (2:2, 6:5 - по пен.). 

Первый матч между командами пройдет 24 августа в Киеве, ответный - 31 августа в Стамбуле.

Напомним, что в групповую стадию еврокубков все еще могут пробиться два казахстанских клуба. "Астана" в Лиге конференций сыграет с албанским "Партизани", а "Тобол" - с чешской "Викторией"

Фото: ФК "Панатинаикос" (1), ФК "Кайрат" (2,3), ФК "Карабах" (4), ФК "Лудогорец" (5), ФК БАТЭ (6), ФК "Жальгирис" (7), ФК "Шахтер" (8), ФК "Фарул" (9), ФК "Левски" (10), ФК "Ордабасы" (11), УЕФА (12)©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 18 14 3 1 39-14 45
2 Актобе 19 11 6 2 36-18 39
3 Астана 18 12 3 3 23-14 39
4 Кайрат 19 9 5 5 35-29 32
5 Кызылжар 18 9 3 6 19-16 30
6 Атырау 19 7 6 6 21-22 27
7 Тобол 17 8 2 7 20-22 26
8 Кайсар 19 7 3 9 22-23 24
9 Жетысу 19 7 3 9 19-27 24
10 Шахтер 19 5 5 9 22-26 20
11 Окжетпес 18 5 2 11 16-24 17
12 Каспий 19 3 5 11 20-32 14
13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
14 Аксу Пв 19 3 3 13 16-33 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Астана ФК Кайрат ФК Вайсс Владимир Шпилевский Алексей Тобол ФК Казахстан Шахтер ФК Каспий Чебурин Владимир Окжетпес ФК Тараз ФК Ордабасы ФК Иртыш ФК Зайнутдинов Бахтиер Динамо Киев Казахстанцы за границей КПЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus