Дебют Зайнутдинова и дерби экс-тренеров "Кайрата". Кто из бывших КПЛовцев рвется в группу еврокубков

Уже на следующей неделе начнутся финальные противостояния квалификации трех еврокубковых турниров - Лиги чемпионов (ЛЧ), Лиги Европы (ЛЕ) и Лиги конференций (ЛК). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о бывших игроках и тренерах клубов КПЛ, которые могут пробиться в групповую стадию европейских континентальных турниров.

В главном евротурнире - Лиге чемпионов - может оказаться экс-полузащитник "Астаны" Ласло Кляйнхайслер. 29-летний венгерский хавбек вместе с греческим "Панатинаикосом" в финале квалификации сыграет с португальской "Брагой".

Ранее его команда прошла украинский "Днепр" (5:3) и французский "Марсель" (2:2, 5:3 - по пен.). Сам Кляйнхайслер принял участие в трех из четырех игр, выходя на замену. В случае победы "Панатинаикоса" по итогам двух матчей команда попадет в группу ЛЧ, а в случае поражения - отправится покорять групповую стадию ЛЕ.

Кандидатов на ЛЕ куда больше. Любопытно, что одну из путевок оспорят сразу два экс-тренера "Кайрата" - Владимир Вайсс ("Слован", Словакия) и Алексей Шпилевский ("Арис", Кипр). В команде первого выступает экс-полузащитник "Кайсара" и "Астаны" Тигран Барсегян, а также бывший хавбек "Тобола" Джаба Канкава. У второго среди подопечных можно найти бывшего полузащитника "Шахтера" Юлиуса Сзоке.

Барсегян и Канкава провели в текущей европейской квалификации по шесть матчей. У армянского вингера есть два ассиста, а грузинский опорник запомнился разве что двумя предупреждениями. На счету словацкого полузащитника "Ариса" Сзоке три игры в отборочном цикле. Теперь его ждет встреча с командой из своей страны.

Словацкий тренер Вайсс работал в "Кайрате" в 2013-2015 годах, а белорус Шпилевский - в 2018-2021-х. Победитель их противостояния пробьется в группу ЛЕ, проигравший - в группу ЛК.

Осенние еврокубки уже себе гарантировал и экс-полузащитник "Астаны" Ричард Алмейда. Выступающий в составе "Карабаха" 34-летний футболист может сыграть против словенской "Олимпии" в раунде плей-офф квалификации.

Сейчас азербайджанский бразилец уже не котируется как игрок стартового состава. Из шести еврокубковых матчей этого лета он принял участие всего в двух, выходя на поле в концовках встреч. Зато, при такой нагрузке в Лиге Европы, футболист получает игровую практику в уже стартовавшем чемпионате Азербайджана.

Тут же отметим, что формально в Лигу Европы может попасть и клуб экс-вингера "Астаны" Дорина Ротариу - болгарский "Лудогорец". Команда поспорит с амстердамским "Аяксом" за право сыграть в группе второго по значимости евротурнира. Но вот сам Ротариу вряд ли сыграет в еврокубках, так как он не вошел в заявку команды на сезон. Не исключено, что он сменит клубную прописку до конца лета.

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Наибольшее количество претендентов имеется на попадание в группу ЛК. Но стоит отметить, что у их команд нет права на ошибку, ведь в случае поражения в финале квалификации они завершат еврокубковый сезон. Всем им нужна лишь победа.

Еще недавно игравший за "Каспий" вингер Дмитрий Подстрелов постарается помочь БАТЭ. Белорус уже провел шесть матчей за последний месяц в еврокубках, в которых отметился голевой передачей. Теперь его мастерство может понадобиться в решающих играх с косовским "Балкани".

Нелегкие две игры ждут подопечных казахстанца Владимира Чебурина, тренирующего литовский "Жальгирис". Экс-рулевой "Шахтера" и "Окжетпеса" встретится с венгерским "Ференцварошем".

В пяти из шести матчей летней квалификации Чебурин выпускал на поле 30-летнего полузащитника Овидиуса Вербицкаса, известного казахстанским болельщикам по выступлениям за "Тараз". Вероятно, он понадобится тренеру и в предстоящих баталиях с венграми.

Экс-латераль "Шахтера" Давид Атанаскоски тоже стремится в групповую стадию ЛК. Северомакедонский защитник выступает за албанский "Партизани", и он будет противостоять "Астане". Ранее 26-летний футболист принял участие во всех шести еврокубковых матчах этого сезона, отметившись одним ассистом.

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У них есть экс-игрок КПЛ, а еще они привезли к себе Моуринью. Что нужно знать о сопернике "Астаны" в ЛК

Бывший защитник "Тобола" Йонуц Ларие намерен вытащить румынский "Фарул" в группу ЛК на правах капитана. Сделать это будет непросто, так как в соперниках неуступчивый финский ХИК.

Этим летом 36-летний Ларие отыграл в пяти из шести еврокубковых матчей, забив в них один гол. В прошлом месяце центральный защитник отметился хет-триком в чемпионате Румынии, реализовав три пенальти в игре с "Волунтари" (4:1).

Еще один тренер, работавший КПЛ, может попасть в групповую стадию еврокубков. Это рулевой болгарского "Левски" Николай Костов. 60-летний специалист в прошлом тренировал "Шахтер" и "Каспий".

Но его команде порадовать своих болельщиков будет крайне сложно - в соперники достался немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта, в прошлом сезоне дошедший до финала Кубка Германии и 1/8 финала Лиги чемпионов.

Кипрский АПОЭЛ постарается пробиться в квартет ЛК, но для этого надо пройти бельгийский "Гент". В составе киприотов есть сразу два экс-игрока клубов КПЛ: бывший полузащитник "Ордабасы" Радослав Петрович и экс-защитник "Иртыша" Лаша Двали.

34-летний сербский полузащитник Петрович покинул "Ордабасы" всего месяц назад. Но он уже сыграл четыре матча в еврокубках за АПОЭЛ, и в них команда одержала четыре победы. 28-летний грузинский защитник Двали имеет аналогичные показатели, но к ним он добавил еще и гол.

Ну и, конечно же, как не вспомнить о Бахтиере Зайнутдинове? Его "Бешикташу" нужно пройти киевское "Динамо", чтобы обеспечить себе евроосень. Пока неясно, войдет ли 25-летний казахстанец в заявку стамбульского клуба на матчи с украинским топом, ведь о его переходе объявили всего пару суток назад.

Ранее "Бешикташ", еще без помощи казахстанца, прошел албанскую "Тирану" (5:1) и азербайджанский "Нефтчи" (5:2). Что касается "Динамо", то украинцы стартовали с третьего квалификационного раунда, где прошли греческий "Арис" (2:2, 6:5 - по пен.).

Первый матч между командами пройдет 24 августа в Киеве, ответный - 31 августа в Стамбуле.

Напомним, что в групповую стадию еврокубков все еще могут пробиться два казахстанских клуба. "Астана" в Лиге конференций сыграет с албанским "Партизани", а "Тобол" - с чешской "Викторией".

Фото: ФК "Панатинаикос" (1), ФК "Кайрат" (2,3), ФК "Карабах" (4), ФК "Лудогорец" (5), ФК БАТЭ (6), ФК "Жальгирис" (7), ФК "Шахтер" (8), ФК "Фарул" (9), ФК "Левски" (10), ФК "Ордабасы" (11), УЕФА (12)©