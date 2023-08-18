У них есть экс-игрок КПЛ, а еще они привезли к себе Моуринью. Что нужно знать о сопернике "Астаны" в ЛК

После неудач в Лиге чемпионов и Лиге Европы у действующих чемпионов Казахстана из "Астаны" остался последний шанс пробиться в групповую стадию еврокубков - сделать это в Лиге конференций. Соперником будет албанский "Партизани". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем противостоянии.

Это будет пятая в истории дуэль клубов из Казахстана и Албании в еврокубках, но ранее ни "Астана", ни "Партизани" в них не участвовали. Примечательно, что обе команды представляют столицы двух стран - Астану и Тирану, и обе являются действующими чемпионами своих национальных чемпионатов.

А вот, как клубы из Казахстана и Албании играли друг с другом раньше:

2013/14. "Шахтер" 5:3 (3:0, 2:3) "Скендербеу";

2014/15. "Кайрат" 1:0 (1:0, 0:0) "Кукеси";

2016/17. "Кайрат" 6:0 (1:0, 5:0) "Теута";

2017/18. "Кайрат" 1:3 (1:1, 0:2) "Скендербеу".

"Партизани" является 17-кратным чемпионом Албании, 15-кратным обладателем Кубка и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Клуб был основан в 1946 году, но еще никогда не играл в групповых стадиях еврокубков.

В 2016-м красные быки были максимально близки к евроосени. Команда прошла венгерский "Ференцварош" в Лиге чемпионов, но оказалась в Лиге Европы после вылета от австрийского "Ред Булла". В раунде плей-офф второго по значимости евротурнира албанцев остановил российский "Краснодар" - 0:4 (0:0, 0:4).

В этом году "Партизани" снова добрался до решающей стадии отборочного цикла. На правах чемпиона Албании команда стартовала в квалификации Лиги чемпионов, но сразу же уступила белорусскому БАТЭ - 1:3 (1:1, 0:2). Вылетев в первом раунде отбора, "Партизани" моментально оказался в Лиге конференций, миновав Лигу Европы (чтобы попасть туда, надо проиграть хотя бы во втором раунде Лиги чемпионов - Прим. автора).

Зато в Лиге конференций клуб из Тираны чувствует себя комфортно. Сначала они выбили андоррский "Атлетик" (5:1), а затем справились с "Валмиерой" из Латвии (3:1). Так "Партизани" дошел до противостояния с "Астаной".

А еще недавно они провели спарринг с итальянской "Ромой" у себя дома. Проиграли команде Жозе Моуринью со счетом 1:2, но зато домашний стадион "Партизани" был заполнен, а болельщики наверняка обрадовались возможности увидеть вживую топовую команду из Италии.

Свои домашние матчи "Партизани" проводит на "Арене Комбетаре" (она же Air Albania), вмещающей 22,5 тысячи зрителей. Это относительно новый стадион, открытый в ноябре 2019 года. На нем играет национальная сборная Албании, а также клубы "Партизани" и "Динамо Тирана". Именно там команда и принимала "Рому" в недавнем "товарняке", а теперь сыграет с "Астаной".

Стоимость состава "Партизани" равна 6,10 миллиона евро (Transfermarkt), и по этому показателю тиранский коллектив дешевле своих соперников в два с лишним раза (суммарный ценник "Астаны" - 14,18 миллиона). В составе албанского клуба есть 13 иностранцев, почти половина из которых - африканцы.

Самым дорогостоящим футболистом команды является 24-летний полузащитник из Конго Массанга Матондо. Он оценивается в 500 тысяч евро. Это достаточно скромный показатель, учитывая, что в "Астане" есть четыре игрока с ценником, равным либо превышающим значение миллион евро.

Также в составе албанцев выделяется 23-летний нападающий Теди Цара. Этот футболист в шести матчах европейской квалификации забил пять голов. Он отличался в матчах с БАТЭ, "Атлетиком" (дважды) и "Валмиерой" (дважды). Кроме того, он забил с пенальти в ворота "Ромы".

Капитаном "Партизани" является 35-летний вратарь Албан Ходжа . Можно отметить и бывшего игрока итальянскогобразильца. На его счету один матч в Серии А. Кроме того, в стане тиранской команды есть бывший футболист КПЛ - экс-защитник "Шахтера" Давид Атанаскоски . В 2021 году он провел 31 матч за горняков во всех турнирах, забив три гола и сделав два ассиста.

Тренирует "Партизани" с этого лета 49-летний хорватский специалист Зоран Зекич. Так что в очередной раз Марину Томасову и Йосипу Чондричу будет с кем встретиться из соотечественников. Тем более, что в июле состав албанцев пополнил хорватский полузащитник Матео Коциян.

Впрочем, нескучно будет и защитнику "Астаны" из Северной Македонии Алексе Амановичу. Он сыграет против своих соотечественников Атанаскоски, Сабита Билали и Мала Янузи.

В целом у "Партизани" очень молодой состав - средний возраст 23,3 года, а также 12 футболистов не старше 21 года. Средний возраст игроков "Астаны" равен 28 годам, а моложе 21 года есть разве что 18-летний Нурали Жаксылык.

Давид Атанаскоски в составе "Шахтера"

Фаворитом на бумаге будет являться "Астана". У казахстанского клуба намного богаче еврокубковый опыт, да и в текущей квалификации он уже встречался с такими мощными соперниками, как "Динамо Загреб" и "Лудогорец". Однако недооценивать "Партизани" и относиться к сопернику снисходительно не стоит. Ведь в их составе много молодых игроков, которые горят огромным желанием пробиться в групповую стадию.

24 августа команды встретятся в Астане, а 31 августа сыграют в Тиране. Отметим, что новый розыгрыш чемпионата Албании должен начаться на следующих выходных. Пока "Партизани" играл лишь в еврокубках, а также провел несколько товарищеских матчей.

Фото: ФК "Кайрат", ФК "Краснодар", ФК "Шахтер"©

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