А где Ротариу? Куда пропал экс-игрок "Астаны" из "Лудогорца" и почему он не сыграл против бывшей команды

Противостояние "Астаны" и "Лудогорца" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы интересно само по себе. Все-таки вывеска довольно громкая, так как обе команды за последние десять лет не раз шумели в Европе на уровне групповых стадий и плей-офф еврокубков.

Но еще интереснее эта дуэль могла стать в случае участия в матчах румынского полузащитника болгарского клуба Дорина Ротариу. В прошлом этот футболист защищал цвета "Астаны", а сейчас принадлежит "Лудогорцу". Однако 28-летний исполнитель не сыграл на "Астана Арене" и не примет участия в ответной встрече. И дело здесь не в травме или дисквалификации. Корреспондент Vesti.kz рассказывает - куда пропал Ротариу.

В 2019 году Ротариу перешел из бельгийского "Брюгге" в стан "Астаны". По данным Transfermarkt, столичный клуб заплатил за него 1,5 миллиона евро. В итоге Дорин провел в Казахстане два года, отыграв 64 матча, забив десять голов и сделав восемь результативных передач. Начинал в стане сине-желтых он бодро и дерзко, но полет этот оказался недолгим - вскоре он сдал позиции и оказался ненужным. Летом 2021-го он на правах свободного агента перешел в "Лудогорец".

В Разграде он отыграл всего несколько месяцев, так как в январе 2022-го отправился в аренду в греческий "Атромитос". В Афинах уже экс-астанчанин провел полтора года, и только этим летом вернулся в "Лудогорец". В 42 матчах за "Атромитос" он забил всего четыре мяча. Былую форму вернуть ему так и не удалось.

Приехав обратно, Ротариу сразу понял, что остаться в Разграде ему будет сложно. Во-первых, уровень "Лудогорца" куда выше, чем в "Атромитосе", где проявить себя с лучшей стороны ему не удалось. Во-вторых, в Болгарии ввели новое правило - не больше 20 иностранных футболистов в команде. А у "Лудогорца" с этим возникли проблемы, так как изначально их было 25.

По этим причинам Ротариу не внесли в заявку на сезон. Однако сам Дорин отметил, что намерен пообщаться с руководством, и что будет тренироваться в составе болгарского клуба. У экс-футболиста сборной Румынии (десять матчей, один гол) есть контракт с "Лудогорцем" до конца июня следующего года.

Пока Ротариу не может играть за основную команду "Лудогорца" в высшей лиге и еврокубках, он выступает за дублирующий состав разградцев во второй лиге. Хотя слово "выступает", наверное, звучит громко. В последних двух матчах дубля он оказывался на скамейке запасных, но на поле не выходил.

Сейчас Дорин оценивается в 500 тысяч евро (а когда-то стоил 2,5 миллиона), и он уже не считается молодым и перспективным. Но играть во втором дивизионе за дубль "Лудогорца" - явно не его уровень. Со стороны кажется, что игрок теряет драгоценное время, и что ему нужно в срочном порядке искать себе другой клуб. Но не исключено, что вся эта работа ведется агентами параллельно.

Шансы на то, что тренерский штаб "Лудогорца" все же решится заявить Ротариу на сезон - крайне малы. Еще меньше вероятность того, что Дорину удастся стать важным звеном в болгарском коллективе. Как ни прискорбно, но ситуация с уходом из "Астаны" получилась для Ротариу такой же непростой. Совпадение ли это - нам узнать уже вряд ли удастся.

Приходил игроком сборной, а сейчас не попадает в заявку клуба. О том, как подходит к концу история Ротариу в "Астане"

В составе "Астаны" Ротариу стал двукратным обладателем Суперкубка Казахстана и чемпионом страны-2019. Кроме того, полузащитник провел несколько матчей в групповой стадии Лиги Европы.

Напомним, что ответный матч между "Лудогорцем" и "Астаной" пройдет в ночь с 17 на 18 августа в Разграде, и начнется в 00:00 по столичному времени. В первой встрече казахстанский клуб добыл домашнюю победу со счетом 2:1.

Фото: UEFA Europe League, Playsport.ro©