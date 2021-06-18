Легионер "Астаны" за 1,5 миллиона евро выбрал новый клуб

Румынский футболист "Астаны" Дорин Ротариу продолжит карьеру в чемпионате Болгарии, где подписал контракт с "Лудогорцем", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
При этом не уточняются детали контракта, но, по данным Transfermarkt, 25-летний полузащитник перешел в статусе свободного агента, хотя его соглашение с казахстанским клубом действовало до конца 2022 года. Кроме того, в начале 2019-го астанчане за его переход заплатили бельгийскому "Брюгге" 1,5 миллиона евро.
Напомним, что в начале текущего года в "Лудогорец" перебрался другой игрок "Астаны" Пиерос Сотириу. Клуб из города Разград - 10-кратный чемпион Болгарии.
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