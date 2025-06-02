"Байер" требует двух игроков "Ливерпуля" в обмен на Вирца

Леверкузенский "Байер" продолжает переговоры с "Ливерпулем" по трансферу Флориана Вирца. Немецкий клуб требует крупную сумму за талантливого полузащитника и хочет включить в сделку двух игроков "красных" - Джарелла Куанса и Харви Эллиотта, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, стороны пока не пришли к окончательному соглашению и продолжают обсуждать условия сделки. При этом "Ливерпуль" активно ведет переговоры и рассчитывает завершить трансфер в ближайшие недели.

Отмечается, что "Ливерпуль" уже договорился с Вирцем о контракте с годовой зарплатой в 10 миллионов евро.

"Байер" намерен усилить свои позиции в переговорах, добавив в сделку одного из игроков "Ливерпуля".

В такой ситуации будущее Харви Эллиотта и Джарелла Куанса в "Ливерпуле" становится неопределенным. Эллиотт провел непростой сезон, сыграв всего 18 матчей в премьер-лиге, лишь дважды выходя в стартовом составе.

Несмотря на некоторую активность в последних встречах, 22-летний полузащитник явно не входит в планы нового тренера Арне Слота.

Что касается Куанса, 21-летний защитник сыграл 13 матчей в чемпионате. Его роль была значительнее, чем у Эллиотта, но его место в составе также под вопросом.

С учетом возможного ухода Джо Гомеса и неопределенности с контрактом Ибраима Конате, линия обороны "Ливерпуля" нуждается в укреплении, что также может повлиять на будущее Куанса.

Если сделка с Вирцем состоится, Эллиотт и Куанса могут стать ключевыми фигурами в новой схеме "Байера", который рассчитывает продолжить успешную работу с молодыми английскими талантами, как это было ранее.

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Напомним, что "Ливерпуль" готов отдать звезду сборной Англии в "Байер" ради сделки с лидером Бундеслиги и перехода Харви Эллиотта.