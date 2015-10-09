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Футбол
Вчера 08:00
 

Неймар забил рукой и был удален: его "Сантос" проиграл

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Неймар забил рукой и был удален: его "Сантос" проиграл ©x.com/SantosFC

Форвард "Сантоса" Неймар был удален с поля в матче 11-го тура чемпионата Бразилии против "Ботафого" после попытки забить гол рукой, передают Vesti.kz.

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Форвард "Сантоса" Неймар был удален с поля в матче 11-го тура чемпионата Бразилии против "Ботафого" после попытки забить гол рукой, передают Vesti.kz.

Инцидент произошел на 76-й минуте встречи. Взятие ворот было аннулировано, а арбитр показал Неймару вторую желтую карточку, что автоматически привело к удалению.

На 87-й минуте победу "Ботафого" принес точный удар Артура. Итоговый счет — 1:0 в пользу команды из Рио-де-Жанейро.

Для Неймара это был четвертый матч в текущем розыгрыше Бразилейрао, однако результативными действиями он пока не отметился.

"Ботафого" с 15 очками идет девятым в турнирной таблице, а "Сантос" с восемью очками занимает 18-е место.

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