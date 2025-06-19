С резким ростом популярности Ламина Ямаля пришли и первые тревожные сигналы - в "Барселоне" обеспокоены тем, как юный вингер "сине-гранатовых" справляется с вниманием и деньгами, передают Vesti.kz.

Что не так с папой Ямаля?

По информации Don Balon, в каталонском клубе не в восторге от окружения игрока, которое называют токсичным и чрезмерно заинтересованным в его доходах. Внимание вызывает и отец футболиста - Мунир Насрауи.

В последние месяцы он стал чрезмерно "активным" в публичной жизни, пытаясь перехватить внимание медиа и участвуя в скандалах. В "Барселоне" считают: переизбыток амбиций и судебных историй чреваты для карьеры сына.

Руководство "сине-гранатовых" не доверяет отцу Ямаля из-за слишком навязчивых попыток привлечь к себе много внимания.





Что насчет поведения вундеркинда?

Негативно на атмосферу в команде повлияло и то, что Ямаль уже начал носить футболки с номером 10, хотя Ансу Фати, его близкий друг, еще официально не покинул клуб.

Ямаль не стесняется носить тренировочные майки с этим номером - такой жест в клубе восприняли как предательство, особенно со стороны самого Ансу и его окружения.

Несмотря на все, в "Барселоне" продолжают верить в Ямаля, считая, что у него достаточно зрелости, чтобы сделать правильные выводы. Но за его развитием теперь следят куда внимательнее.



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Напомним, что молодой полузащитник "Барселоны" и сборной Испании может вскоре сменить каталонскую футболку на форму клуба из чемпионата, где выступает Криштиану Роналду.