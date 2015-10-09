Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 21:45
 

Трансфер-бомба: партнер Ямаля собрался в чемпионат Роналду

  Комментарии

Поделиться
Трансфер-бомба: партнер Ямаля собрался в чемпионат Роналду ©ФК "Барселона"

Молодой полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Фермин Лопес может вскоре сменить каталонские цвета, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Молодой полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Фермин Лопес может вскоре сменить каталонские цвета, сообщают Vesti.kz.

По данным Diario Sport, 22‑летний талант получил очень выгодное предложение от саудовского "Аль‑Ахли".

При этом в "Барсе" не намерены препятствовать его уходу - клуб готов уступить, но оставляет окончательное решение за самим игроком.

В чемпионате Испании-2024/25 Лопес провел 28 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач, демонстрируя уверенный прогресс и многогранность в середине поля.

Отметим, что в "Барселоне" выступает талантливый 17-летний испанский вингер Ламин Ямаль. В чемпионате Саудовской Аравии в составе "Аль-Насра" представлен 40-летняя португальская звезда Криштиану Роналду.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
(Эр-Рияд)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Аль-Хиляль
Проголосовало 118 человек

Реклама

Живи спортом!